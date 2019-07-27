Yer Adana: Tonlarca üretiliyor! Talebe yetişilmiyor...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriYer Adana: Tonlarca üretiliyor! Talebe yetişilmiyor...
GeriEkonomi Yer Adana: Tonlarca üretiliyor! Talebe yetişilmiyor...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
27.07.2019 - 10:46, Son Güncelleme:

Yer Adana: Tonlarca üretiliyor! Talebe yetişilmiyor...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yer Adana: Tonlarca üretiliyor! Talebe yetişilmiyor...

Adana'da faaliyet gösteren buz üretimhanesi yaz aylarında taleplere yetişemiyor. Günlük 20 ton yaprak buz üreten tesis, gıda işletmeleri, su satıcıları, dikenli incir satıcıları ve balıkçıların talebine yetişmekte zorlanıyor.

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Adana'da, yaz aylarında buz talebinde adeta patlama yaşanıyor. Buz imalathaneleri talebe yetişmekte zorlanırken, kalıp buza göre çok daha ucuz olan yaprak buz ise yeni ilgi odağı oldu. Günlük 20 ton yaprak buz imalatı yapan tesis, talebe yetişmeye çalışıyor.

Yer Adana: Tonlarca üretiliyor Talebe yetişilmiyor...
Hava sıcaklığının yaklaşık 40 derece seyrettiği Adana’da suyun özel bir makine sayesinde elde ettiği yaprak buzlara vatandaşlar ve gıda sektöründe hizmet veren iş yerleri yoğun talep gösteriyor. Perakende ve toptan olarak alınabilen 40 kilogramlık buz çuvallarının adedi 10 liradan satılıyor. Dikenli incir, su ve balık satan işletmeler buz üretim hanesinin en iyi müşterileri arasında yer alıyor.
Yer Adana: Tonlarca üretiliyor Talebe yetişilmiyor...
Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisinin yoğun olarak hissettirdiği Adana'da, son günlerde sabahın ilk saatlerinden itibaren üretim haneye gelenler ile özel sipariş verenler, buz çuvallarını kısa sürede tüketiyor.
Yer Adana: Tonlarca üretiliyor Talebe yetişilmiyor...
“Günlük 2 makine 20 ton üretiyor”
İşletme Sorumlusu İdris Çetin 2 makine ile 20 ton üretim gerçekleştirdiklerini belirterek, “Yukarıda bizim makinemiz var. Suyu buz haline getiriyor ve kırıp aşağıya atıyor. Bizde bu buzu su satanlara, incir satanlara, balıkçılara ve Adana halkına satıyoruz. 
Yer Adana: Tonlarca üretiliyor Talebe yetişilmiyor...
Her gün makinenin bakımlarını yaparak elimizden geldiği kadar herkese yetiştirmeye çalışıyoruz. 15 yıldır bu işi yapıyoruz. Günlük 2 makine 20 ton üretiyor. Bu sıcaklarda Adana halkına yetmiyor. Yetiştiremiyoruz” ifadelerini kullandı.
Yer Adana: Tonlarca üretiliyor Talebe yetişilmiyor...
“40 kilogramı 10 lira”

Bazı buz fabrikalarından daha yoğun iş yaptıklarını belirten Çetin, “Çuval olarak satıyoruz. Büyük çuvallarımız 10 liradan satılıyor. Fabrikalardan daha çok satıyoruz. 

Yer Adana: Tonlarca üretiliyor Talebe yetişilmiyor...
Bizim buzumuz fabrika buzlarından daha çok ucuz. Fabrikanın tek bir kalıp buzu 8 lira. O daha yarım çuvalı doldurmuyor. Biz tüm çuvalı 10 liraya satıyoruz. En ucuz buzu satıyoruz. Yer imkanımız olsa daha fazla makine kurup üretim yapacağız” diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Yerli üretim logolu etiketlerde düzenleme
1 Ağustos'ta yürürlüğe giriyor... Borçlanarak emeklilik için akın ettiler
Ne oldu battık mı bittik mi!
En zengin çiftler açıklandı! Listede Türkiye'den de bir çift yer alıyor