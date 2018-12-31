Yeni yılda bankanın önceliği ihracatçı
ODEABANK Genel Müdürü Mert Öncü, 2012 yılında sıfırdan lisans alarak Türk bankacılık sektörüne girdiklerini belirterek “Türkiye’ye duyduğumuz güven ve uzun vadeli potansiyeline inancımız ile ekonomiye kaynak sağlamaya devam edeceğiz” dedi.
Türk bankacılık sektöründe 15 yıl aradan sonra sıfırdan lisans alan ilk banka olan ve 2012 yılında faaliyete geçen Odeabank, 6. yılına girdi. Odeabank, ülke çapında 46 şube ve 1.093 çalışanı ile özel mevduat bankaları arasında aktif büyüklükte ilk 10 bankadan biri oldu. Odeabank Genel Müdürü Öncü, rekabetin yüksek olduğu bir sektörde bankanın konumu hakkında şunları söyledi: “Bank Audi Group’un önemli yatırımıyla 2012 yılında Türkiye’de kurulan Odeabank olarak, geçen 6 yıl içinde dikkat çekici bir performansa imza attık. Müşteri ve hizmet odaklı çalışmalarımızla, katma değerli işlerde olmayı sürdürdük ve müşteri sayımızı istikrarlı bir şekilde artırdık. Bu başarıyı, teknolojik gelişmeleri bankacılık faaliyetlerimizle bütünleştirerek, ekibimize, genç, dinamik, profesyonel ve başarı odaklı çalışma arkadaşlarımızı katarak ve daima müşteri memnuniyetine odaklanarak elde ettik. Türkiye’de bankacılık sektörüne giriş yaptığımız andan itibaren hızlı ve istikrarlı bir şekilde gelişen, değerini ve sektördeki sıralamasını her yıl daha da sağlamlaştıran bir banka olduk.”
Öncü, bankanın geleceğe yönelik stratejileri hakkında şunları söyledi: “Yeni önceliklerimizle ve stratejimizle uyumlu olarak ihracata dönük ve yüksek katma değerli sektör ve firmalara odaklanıyoruz. Sektör genelinde mevduat faizlerinde gözlenen yükselişe rağmen, marjlarımızı iyileştirmeyi ve net faiz gelirlerimizi hedeflerimizle uyumlu tutmayı başarıyoruz. Güçlü sermaye yapımız ve yüksek seviyedeki sermaye yeterliliğimiz ile doğru zamanda, doğru alanlarda yer almak için gerekli hazırlığımızı yaptık. Küresel ve yerel belirsizliklerin azalması bizim de ortaya koyacağımız hedefleri kararlı bir şekilde uygulamaya geçmemizi sağlayacaktır. Önümüzdeki dönemde iş modelimizi daha da geliştirip tüm paydaşlarımıza katkımızı arttırırken, öz kaynak kârlılığımızı yükselterek daha fazla değer yaratacağız.“
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