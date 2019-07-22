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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
22.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yeni teklifte 7+5 formülü

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Yeni teklifte 7+5 formülü

KAMU işçileri için toplu sözleşmelerde temmuz ayı sonuna gelinmesine karşın bir anlaşma sağlanamadı. Önümüzdeki hafta da yeni bir teklif olmazsa ağustos ayında ilk kez iki toplu sözleşme masası birden kurulacak ve hem işçilerle, hem de memurlarla zam pazarlığı yapılacak.

Türk İş, yaklaşık 200 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşmeler için ilk teklifini geçtiğimiz haftalarda iletmişti. Türk-İş’in teklifi, “seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payını” içermişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise, karşı tekliflerinin “2019’un ilk 6 ayı için yüzde 5, ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam olarak Türk-İş’e iletmişti. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay “3500 TL’den az alanlar için 60 TL zam teklif edildi. Enflasyonun yüzde 17 olduğu yerde bize yüzde 5 teklif ediyorlar. Bu teklifin kabul edilebilir bir tarafı yok” açıklamasını yapmıştı. Bu trafiğin ardından, bakanlığın yeni bir teklif getirmesi bekleniyor. Ancak söz konusu teklifin bu hafta sonuna doğru veya gelecek hafta yapılabileceği belirtiliyor. Yeni teklifin de, yüzde 7 artı 5 gibi bir oran dikkate alınarak sunulabileceği ifade ediliyor. Kulislerde seyyanen zam oranının ise, 110-120 TL’ye kadar çıkarılabileceği konuşuluyor.1 Ağustos’ta ise yasa gereği, memurlarla da zam pazarlığı başlayacak. Bir hafta içinde kamu işçileriyle sürpriz bir toplu sözleşme anlaşması olmazsa, bu kez Ağustos ayında hem işçiler, hem de memurlar için iki ayrı masada görüşmeler sürecek.

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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