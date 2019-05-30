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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Reuters
30.05.2019 - 12:24, Son Güncelleme:

YEKA'da ihalesinde kazananlar belli oluyor

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YEKA'da ihalesinde kazananlar belli oluyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, dört bağlantı bölgesinde toplam bin megavatlık rüzgar enerjisi kapasitesi oluşturulması için yaptığı YEKA ihalesi başladı.

Toplam dört tane 250'şer megawatt güçte rüzgar santrali kurulması için yapılan yarışmalar devam ederken, tamamlanan iki yarışmada en iyi teklifleri Enerjisa Üretim ve Enercon verdi. 

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmaları üretilen elektriğin dolar cinsi sabit fiyatla 15 yıl süreyle alım esasıyla, açık eksiltme usulü yapılıyor. Yarışma başlangıç tavan fiyatı kilovat/saat (kWh) başına 5.5 sent olarak belirlendi.

Aydın'daki üretim sahası için yapılan ihalede en düşük teklifi kWh başına 4.56 sent ile Sabancı Holding ve Alman E.ON'un ortak olduğu Enerjisa Üretim Santralleri verdi. Muğla'daki saha için yapılan ihalede en düşük teklifi 4 sent ile Enercon Rüzgar Enerji Santrali Kurulum Hizmetleri verdi. Balıkesir ve Çanakkale sahaları için yarışma devam ediyor. Yarışmalara toplam dokuz şirket katıldı.

Yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimini artırmak isteyen Türkiye uzun süredir yenilenebilir enerji santrallerinin sayısını artırmak için YEKDEM adı verilen bir sistemle yatırımcıların finansman bulmasını kolaylaştırıyor.  Santral YEKDEM sisteminde ürettiği elektriği 10 yıl gibi uzun bir süre boyunca 7.3 sent veya biraz daha yüksek sabit bir fiyatla satıyor. Ancak sistem 2020 sonunda sona erecek. YEKDEM'in yerine gelecek sistem henüz belli olmasa da sektör temsilcileri YEKA ihalelerinin yeni sistemin bazı unsurlarını yansıttığını ifade ediyorlar. YEKA ihalelerinde görece daha yüksek üretim kapasiteli santrallere lisans veriliyor, uzun
vadeli alım fiyatı ise açık eksiltme usulü belirleniyor. İlki 2017 yılında yapılan rüzgar YEKA ihalesini Siemens-Türkerler-Kalyon konsorsiyumu kazandı. Hem 1,000 MW gibi yüksek bir kapasitede rüzgar santrali, hem de rüzgar türbini üretim tesisi yatırımının yapıldığı ihalede fiyat 3.48 sent olarak gerçekleşti.

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