Yedi galerici tutuklandı
Mercedes, Bentley, Porsche, Land Rover gibi lüks otomobilleri sahte evraklarla yerlileştiren şebekeye yönelik soruşturmada göz altına alınan 22 kişinin adliyedeki işlemleri önceki akşam sona erdi.
Hakimlik sorguları sonrası 7 galerici tutuklandı, diğerleri ise serbest kaldı. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, savcılık koordinesinde yürüttüğü soruşturma sonrası 22 kişi geçen hafta sonu gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, fiyatı 1 ile1.5 milyon lira arasında değişen otomobilleri sahte şasi numarasıyla iç piyasaya sürmekle suçlanıyor. Bir galericinin yanında çalışan M. K.’nin verdiği ifade ile faaliyetleri çözülen şebekenin, Laleli’de noter olarak görev yapan R. K.’ye de araç başına rüşvet verdiği belirlenmişti. Şüphelilerin emniyetteki sorguları önceki sabah sona erdi. 22 şüpheli savcılığa sevk edildi. Savcılık sorguları sonrası 3 kişi serbest kalırken, 19 kişi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheliler, hakimlik sorgusunda haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Adliyedeki sorgu işlemleri 10 saate yakın süren şüphelilerden 7’si tutuklandı, 12’si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Fulya, Florya, Etiler gibi bölgelerde lüks araç satışı yapılan galerilerin sahiplerinden Adem P., Birol A., Bilal G., Lokman A., Çetin P. ile Remzi E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmayla ilgili yeni gözaltıların olabileceği belirtilirken otomobilleri satın alanların da ifadelerine başvurulabilir.
Lüks otomobillerin şasilerini değiştiren çetenin faaliyetlerini Hürriyet gündeme getirmişti.
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