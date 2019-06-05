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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
05.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yaylalarda doluluk % 80’e ulaştı

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Yaylalarda doluluk % 80’e ulaştı

Yayla turizminin gözde bölgesi Doğu Karadeniz’de bayram tatili dolayısıyla kültür turlarına talep arttı, otellerde doluluk oranı yüzde 80’e ulaştı.

Trabzon’un Sümela Manastırı, Uzungöl, Sultan Murat Yaylası, Rize’nin Ayder Yaylası, Fırtına Deresi, Artvin’nin Macahel Yaylası, Gümüşhane’nin Karaca Mağarası, Giresun Kalesi gibi turizm destinasyonları ile uluslararası marka haline gelen Doğu Karadeniz, ulaşım olanaklarının artması, gelişen konaklama imkanlarıyla son yıllarda ilgi görüyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, bayram tatilinde Doğu Karadeniz Bölgesi’nde hem acentaların hem otellerin yoğun bir dönem geçireceğini belirtti.

Bu yıl özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’den gelen ziyaretçi sayısında artış yaşandığına işaret eden Kantarcı, ziyaretçilerin bölge havalimanlarından indikten sonra otobüslerle kültür turlarına katıldıklarını ifade etti. Kantarcı, “Haziran’ın 3’üncü haftasına kadar Doğu Karadeniz’de kültür turlarına talep çok. Özellikle İstanbul’da yaşayanlar, 23 Haziran seçimlerine kadar Doğu Karadeniz’i keşfetmek için geliyorlar. Seçimin tatil üzerindeki etkisini bayram tatilindeki yoğunlukla görebiliyoruz” diye konuştu.

EN GÖZDE AYDER

Doğu Karadeniz otellerinde bayram dolayısıyla doluluk oranının yüzde 80 oranında olduğunu söyleyen Kantarcı, “Belli noktalarda bu rakamlar çok daha yüksek. Rize’nin önemli yaylalarından ve önemli destinasyonlarından Ayder’de şu anda yüzde 85-90 doluluk görünüyor. Bayram tatilinin dokuz gün olması da bölgedeki turizm yoğunluğunu ciddi bir şekilde etkiledi” diye konuştu.

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