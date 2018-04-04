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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.04.2018 - 16:51, Son Güncelleme:

Yatırım projelerinde Türkiye ikincisi oldular

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Yatırım projelerinde Türkiye ikincisi oldular

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğü, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme kapsamında 64,5 milyon liralık proje yatırımı bedeliyle Türkiye ikincisi oldu.

TKDK İl Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, 21 Aralık 2017'de yayınlanan IPARD II Programı Üçüncü Başvuru Çağrı İlanı kapsamında "Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme2" tedbirine ilişkin başvuru alım sürecinin 30 Mart 2018'te tamamlandığı, bu kapsamda da Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğüne yatırım bedeli 64,5 milyon lira olan 122 proje başvurusu yapıldığı bildirildi. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Koordinatörü Ahmet Cemil Ceyhan, her zaman daha fazla yatırımı Kahramanmaraş'a kazandırmayı arzu ettiklerini ve bütün çalışmaları da bu hedefi gerçekleştirmeye yönelik planladıklarını belirtti. 

Kahramanmaraşlı girişimcilerin programa olan ilgisinden memnun olduklarını ifade eden Ceyhan, şöyle devam etti: 
"Aslında şehrimizin böyle önemli bir sonucu elde etmesi bir tesadüf değildir.

TKDK'nın faaliyet göstermeye başlamasıyla beraber kentte proje kültürünün oluşması, İl Koordinatörlüğümüzün yürüttüğü çalışmalar ve desteklenen tesislerin, girişimcilerin önünde birer örnek teşkil etmesi sonucunda bugün Kahramanmaraş'ın programın uygulandığı iller arasında ikinciliği elde etmesinin mutluluğunu yaşıyoruz.

Kahramanmaraş'ı kırsal kalkınmanın başkenti yapmak için çıktığımız bu yolda, kurum olarak çalışanın, üretenin, bu topraklara yatırım yapacak herkesin hep yanında olacağız. Bu vesileyle şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine sağladığı katkılarından dolayı Kahramanmaraşlı yatırımcılarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

 Kahramanmaraş'ın yatırım bedeli açısından programın uygulandığı 42 il arasında ikinci sırayı aldığını vurgulayan Ceyhan, süt ve et hayvancılığına dair proje başvurularının da 13 Nisan 2018 tarihinde son bulacağını kaydetti. 

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