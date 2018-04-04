Yatırım projelerinde Türkiye ikincisi oldular
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğü, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme kapsamında 64,5 milyon liralık proje yatırımı bedeliyle Türkiye ikincisi oldu.
TKDK İl Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, 21 Aralık 2017'de yayınlanan IPARD II Programı Üçüncü Başvuru Çağrı İlanı kapsamında "Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme2" tedbirine ilişkin başvuru alım sürecinin 30 Mart 2018'te tamamlandığı, bu kapsamda da Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğüne yatırım bedeli 64,5 milyon lira olan 122 proje başvurusu yapıldığı bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Koordinatörü Ahmet Cemil Ceyhan, her zaman daha fazla yatırımı Kahramanmaraş'a kazandırmayı arzu ettiklerini ve bütün çalışmaları da bu hedefi gerçekleştirmeye yönelik planladıklarını belirtti.
Kahramanmaraşlı girişimcilerin programa olan ilgisinden memnun olduklarını ifade eden Ceyhan, şöyle devam etti:
"Aslında şehrimizin böyle önemli bir sonucu elde etmesi bir tesadüf değildir.
TKDK'nın faaliyet göstermeye başlamasıyla beraber kentte proje kültürünün oluşması, İl Koordinatörlüğümüzün yürüttüğü çalışmalar ve desteklenen tesislerin, girişimcilerin önünde birer örnek teşkil etmesi sonucunda bugün Kahramanmaraş'ın programın uygulandığı iller arasında ikinciliği elde etmesinin mutluluğunu yaşıyoruz.
Kahramanmaraş'ı kırsal kalkınmanın başkenti yapmak için çıktığımız bu yolda, kurum olarak çalışanın, üretenin, bu topraklara yatırım yapacak herkesin hep yanında olacağız. Bu vesileyle şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine sağladığı katkılarından dolayı Kahramanmaraşlı yatırımcılarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum."
Kahramanmaraş'ın yatırım bedeli açısından programın uygulandığı 42 il arasında ikinci sırayı aldığını vurgulayan Ceyhan, süt ve et hayvancılığına dair proje başvurularının da 13 Nisan 2018 tarihinde son bulacağını kaydetti.
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