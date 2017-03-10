Yatırım hamlesine Cushman & Wakefield imzası
Cushman & Wakefield, 114 yıllık geçmişiyle Türkiye’nin ilk ve köklü ilaç şirketi İbrahim Etem - Menarini 'nin yeni merkez ofis projesi için 'kiracı danışmanlığı' ve 'proje yönetimi' hizmetlerini sundu.
60'TAN fazla ülkede 43 bin çalışanı ile ticari gayrimenkul hizmetleri alanında faaliyetlerini sürdüren Cushman & Wakefield (C&W), Türkiye’de gerçekleştirdiği önemli projelerine bir yenisini daha ekledi. Türkiye’nin ilk ve köklü ilaç şirketi İbrahim Etem - Menarini'nin İstanbul'da gerçekleştirdiği yeni yatırım hamlesine Cushman & Wakefield tarafından 12 ay boyunca kiracı danışmanlığı ve proje yönetimi hizmeti sağlandı.
Büyüme stratejisinin ilk adımı olarak Topkapı’daki fabrika yerleşkesinin tamamını üretime bırakmak için düğmeye basan İbrahim Etem - Menarini, Cushman & Wakefield danışmanlığında merkez ofisini Maslak Ofis Binası'na taşıdı. Toplam 2500 m2'lik ofis alanında yürütülen projede İbrahim Etem - Menarini'ye bina seçiminden, inşaat ve tasarım aşamasına kadar tüm süreçlerde danışmanlık hizmeti sunan C&W; 114 yıllık köklü şirketin attığı bu tarihi adımdaki en büyük destekçisi oldu.
AÇIK OFİSE GEÇİŞ
Dünyanın birçok bölgesinde gerçekleştirdiği projelerden edindiği deneyim ve bilgileri paylaşan Cushman & Wakefield, İbrahim Etem - Menarini için 12 aylık geçiş dönemini başarıyla yönetti, doğru binanın seçilmesi, inşaat ve tasarım aşamaları gibi birçok kalemde markaya danışmanlık hizmeti sundu.
İbrahim Etem – Menarini, yeni merkez ofisiyle birlikte açık ofis sistemine de geçmiş oldu.
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