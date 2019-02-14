Yaş meyve sebze ihracatında yılın ilk ayında zirve yaptı

2019 yılının ilk ayında Türkiye genelinde yapılan yaş meyve sebze ihracatının yüzde 60'ını, narenciye ihracatının ise yüzde 73'ünü gerçekleştiren AKİB, sektör liderliği performansını sürdürüyor. Ocak ayında en çok ihraç edilen ürün mandarin olurken, onu sırasıyla limon ve domates takip etti. Ocak ayının zirvesindeki mandarin ihracatında, 44,1 milyon dolarlık döviz getirisi sağlandı. Ocak ayında en çok yaş meyve sebze ihracatı yapılan ülke yüzde 27'lik payla Rusya Federasyonu olurken, onu sırasıyla Irak, Romanya, Ukrayna ve Almanya takip etti.

Yaşanan iklim zorluklarına, sınır bölgelerindeki gelişmelere ve Akdeniz Meyve Sineği sorununa karşın yaş meyve sebze sektörü ihracatının beklenenden yüksek gerçekleşmesini değerlendiren Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, son 2 aydır bölgeyi teslim alan, narenciye hasadını engelleyen yağışlara rağmen yaş meyve ve sebze ihracatının 200 milyon, narenciye ihracatının ise 103,5 milyon dolar olarak gerçekleşmesinde ihracatçı firmaların gösterdiği azim ve çabanın yaş meyve ve sebze sektörü paydaşlarının yüzünü güldürmeye devam ettiğini dile getirdi.

Türkiye ekonomisine doğrudan katkısı ve üreticisinden işçisine, paketleyicisinden nakliyecisine kalabalık bir kitlenin geçim kaynağı olarak sosyal açıdan da önemli konumda yer alan yaş meyve sebze sektöründe, narenciye ürünlerinin katkısının büyük olduğunu ifade eden Başkan Sin, ürün bazında bakıldığında narenciyenin temelini oluşturan mandarin, limon ve portakalın en çok ihraç edilen ürünler listesinde ilk 5'te yer aldığı, ocak ayı yaş meyve sebze ihracatının miktarda yüzde 61'ini ve değerde yüzde 52'sini oluşturduğu bilgisini vererek tüm çabalarının Türk narenciyesinin hak ettiği en yüksek değere ulaşması yönünde olduğunu söyledi.

Üretici ve çiftçilerin alın teri ve özveriyle yetiştirdiği Türk yaş meyve ve sebze ürünlerini hak ettiği pazarlara ulaştırmak, dünyaya tanıtmak amacıyla yoğun çaba sarf ettiklerini ve bu kapsamda Rusya Federasyonunda bir tanıtım çalışması yürüttüklerini kaydeden Sin, "Rus halkının önce kalplerine sonra evlerine girdik. İzlediğimiz iletişim stratejisi sonucunda Türk narenciyesi Rusya'da Turkish Citrus şeklinde bilinen bir marka haline gelmiştir. Türk narenciyesi için Rusya vazgeçilmez bir pazar, Rus halkı için de vazgeçilmez bir lezzettir" dedi.

2019'un ilk ayında önceki dönemlere kıyasla ihracat tutarında ciddi yükselişler yaşanan ülkelerin olmasının sektör adına sevindirici olduğu vurgulayan Sin, "AKİB olarak üretici ve ihracatçılarımızla el ele vererek sektörümüzü dünya pazarlarında hak ettiği konuma taşımak niyetindeyiz. Ülke ürünlerimizin ulaşabileceği her sofraya sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatla erişmek amacımız doğrultusunda faaliyetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz. Ülke ekonomisini ve sektör çıkarlarını gözettiğimiz ve bu amaç için hareket ettiğimiz sürece dünya pazarındaki yerimizin hızlanan bir ivme ile yükseleceğine inanıyorum" diye konuştu.