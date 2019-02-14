Yaş meyve sebze ihracatında yılın ilk ayında zirve yaptı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriYaş meyve sebze ihracatında yılın ilk ayında zirve yaptı
GeriEkonomi Yaş meyve sebze ihracatında yılın ilk ayında zirve yaptı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
14.02.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

Yaş meyve sebze ihracatında yılın ilk ayında zirve yaptı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yaş meyve sebze ihracatında yılın ilk ayında zirve yaptı

MERSİN'de Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (AKİB) Başkanı Nejdat Sin, özellikle son 2 aydır bölgeyi teslim alan, hasadı engelleyen yağışlara rağmen yaş meyve ve sebze ihracatının 200 milyon, narenciye ihracatının ise 103,5 milyon dolar olarak gerçekleşmesinde ihracatçı firmaların gösterdiği azim ve çabanın sektör paydaşlarının yüzünü güldürdüğünü söyledi.

2019 yılının ilk ayında Türkiye genelinde yapılan yaş meyve sebze ihracatının yüzde 60'ını, narenciye ihracatının ise yüzde 73'ünü gerçekleştiren AKİB, sektör liderliği performansını sürdürüyor. Ocak ayında en çok ihraç edilen ürün mandarin olurken, onu sırasıyla limon ve domates takip etti. Ocak ayının zirvesindeki mandarin ihracatında, 44,1 milyon dolarlık döviz getirisi sağlandı. Ocak ayında en çok yaş meyve sebze ihracatı yapılan ülke yüzde 27'lik payla Rusya Federasyonu olurken, onu sırasıyla Irak, Romanya, Ukrayna ve Almanya takip etti.

Yaşanan iklim zorluklarına, sınır bölgelerindeki gelişmelere ve Akdeniz Meyve Sineği sorununa karşın yaş meyve sebze sektörü ihracatının beklenenden yüksek gerçekleşmesini değerlendiren Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, son 2 aydır bölgeyi teslim alan, narenciye hasadını engelleyen yağışlara rağmen yaş meyve ve sebze ihracatının 200 milyon, narenciye ihracatının ise 103,5 milyon dolar olarak gerçekleşmesinde ihracatçı firmaların gösterdiği azim ve çabanın yaş meyve ve sebze sektörü paydaşlarının yüzünü güldürmeye devam ettiğini dile getirdi.

Türkiye ekonomisine doğrudan katkısı ve üreticisinden işçisine, paketleyicisinden nakliyecisine kalabalık bir kitlenin geçim kaynağı olarak sosyal açıdan da önemli konumda yer alan yaş meyve sebze sektöründe, narenciye ürünlerinin katkısının büyük olduğunu ifade eden Başkan Sin, ürün bazında bakıldığında narenciyenin temelini oluşturan mandarin, limon ve portakalın en çok ihraç edilen ürünler listesinde ilk 5'te yer aldığı, ocak ayı yaş meyve sebze ihracatının miktarda yüzde 61'ini ve değerde yüzde 52'sini oluşturduğu bilgisini vererek tüm çabalarının Türk narenciyesinin hak ettiği en yüksek değere ulaşması yönünde olduğunu söyledi.

Üretici ve çiftçilerin alın teri ve özveriyle yetiştirdiği Türk yaş meyve ve sebze ürünlerini hak ettiği pazarlara ulaştırmak, dünyaya tanıtmak amacıyla yoğun çaba sarf ettiklerini ve bu kapsamda Rusya Federasyonunda bir tanıtım çalışması yürüttüklerini kaydeden Sin, "Rus halkının önce kalplerine sonra evlerine girdik. İzlediğimiz iletişim stratejisi sonucunda Türk narenciyesi Rusya'da Turkish Citrus şeklinde bilinen bir marka haline gelmiştir. Türk narenciyesi için Rusya vazgeçilmez bir pazar, Rus halkı için de vazgeçilmez bir lezzettir" dedi.

2019'un ilk ayında önceki dönemlere kıyasla ihracat tutarında ciddi yükselişler yaşanan ülkelerin olmasının sektör adına sevindirici olduğu vurgulayan Sin, "AKİB olarak üretici ve ihracatçılarımızla el ele vererek sektörümüzü dünya pazarlarında hak ettiği konuma taşımak niyetindeyiz. Ülke ürünlerimizin ulaşabileceği her sofraya sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatla erişmek amacımız doğrultusunda faaliyetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz. Ülke ekonomisini ve sektör çıkarlarını gözettiğimiz ve bu amaç için hareket ettiğimiz sürece dünya pazarındaki yerimizin hızlanan bir ivme ile yükseleceğine inanıyorum" diye konuştu.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Kurum: Her ilimize en az bir millet bahçesi yapma hedefiyle yola çıktık

Bakan Pekcan Davos temaslarını değerlendirdi

Almanya’da saksıda gördü, köyünde yetiştirmeye başladı

Gurbetçi olarak geldi! "Made in Turkey" imzasını dünyaya tanıtıyor