Yaş çaya kilogram başına 13 kuruş fark ödemesi yapılacak
Çay üreticilerine, 2019 mahsulü yaş çay ürünü için kilogram başına 13 kuruş fark ödemesi yapılacak.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre yaş çay üreticilerine yapılacak fark ödemesini belirleyen tebliğe göre; fark ödemesi, kamu ve özel sektör işletmelerine başvuruda bulunan ve ruhsatını yenileyen, 2019 yılı üretim sezonunda da üreticiliği devam eden ruhsatlı üreticiler ile ilk defa 2019 yılı üretim sezonunda yaş çay yaprağı üreterek satışını yapan ruhsatlı üreticilere yapılacak.
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