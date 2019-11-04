‘Yaptırımlara karşı yapıcı bir yol şart’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri‘Yaptırımlara karşı yapıcı bir yol şart’
GeriEkonomi ‘Yaptırımlara karşı yapıcı bir yol şart’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
04.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Yaptırımlara karşı yapıcı bir yol şart’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Yaptırımlara karşı yapıcı bir yol şart’

Columbia Üniversitesi Dünya Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Jeffrey Sachs, ABD'de Türkiye aleyhine gündeme gelen yaptırım kararlarına karşı yapıcı bir yol bulunması gerektiğini belirterek, "Türkiye'nin üzerine gitmek tamamen bir yanlış anlamadır" dedi.

İran'ın da Türkiye için büyük bir ticaret ortağı olduğuna dikkati çeken Sachs, "ABD İran'a bütün dünyanın karşı çıktığı yıkıcı yaptırımlar uyguluyor. Her bir ülke buna karşı çıkıyor ama ABD, 'Biz kendi başımıza yaptırım uygulayacağız ve herkes buna uymak zorunda' diyor. Sonra ABD gelip Çin ile ticaret savaşları demeye başladı. Çin de Türkiye için başka bir pazar. Ekonomist olarak şunu söylüyorum, 'Müttefikinize daha ne kadar baskı yapabilirsiniz?" değerlendirmesinde bulundu.

YENİLENEBİLİRE ODAKLANMALI

Prof. Dr. Sachs, petrol nedeniyle büyük güçlerin on yıllardır Türkiye'nin yakın ilişkide olduğu bölgelere akın ettiğini belirterek, petrole verilen önemin azalması ve gelecek yıllarda rüzgar, güneş gibi yenilenebilir enerjiye odaklanılması gerektiğini anlattı. "Sıfır karbonlu" bir enerji sisteminin gerekliliğine vurgu yapan Sachs, "Aksi takdirde insanoğlunun neden olduğu iklim değişikliğiyle öleceğiz ama bu bölge için asıl mesaj şu; artık barış zamanı, teknoloji geliştirme zamanı, bölgedeki su, kum fırtınası, kirlilik kriziyle mücadele etmek için ekolojik farkındalık zamanı. Bunları savaşla değil, barışla başarabilirsiniz." diye konuştu. The Economist tarafından yapılan ankete göre de Sachs, yaşayan en etkili üç ekonomist arasında yer alıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle