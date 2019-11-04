‘Yaptırımlara karşı yapıcı bir yol şart’
Columbia Üniversitesi Dünya Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Jeffrey Sachs, ABD'de Türkiye aleyhine gündeme gelen yaptırım kararlarına karşı yapıcı bir yol bulunması gerektiğini belirterek, "Türkiye'nin üzerine gitmek tamamen bir yanlış anlamadır" dedi.
İran'ın da Türkiye için büyük bir ticaret ortağı olduğuna dikkati çeken Sachs, "ABD İran'a bütün dünyanın karşı çıktığı yıkıcı yaptırımlar uyguluyor. Her bir ülke buna karşı çıkıyor ama ABD, 'Biz kendi başımıza yaptırım uygulayacağız ve herkes buna uymak zorunda' diyor. Sonra ABD gelip Çin ile ticaret savaşları demeye başladı. Çin de Türkiye için başka bir pazar. Ekonomist olarak şunu söylüyorum, 'Müttefikinize daha ne kadar baskı yapabilirsiniz?" değerlendirmesinde bulundu.
YENİLENEBİLİRE ODAKLANMALI
Prof. Dr. Sachs, petrol nedeniyle büyük güçlerin on yıllardır Türkiye'nin yakın ilişkide olduğu bölgelere akın ettiğini belirterek, petrole verilen önemin azalması ve gelecek yıllarda rüzgar, güneş gibi yenilenebilir enerjiye odaklanılması gerektiğini anlattı. "Sıfır karbonlu" bir enerji sisteminin gerekliliğine vurgu yapan Sachs, "Aksi takdirde insanoğlunun neden olduğu iklim değişikliğiyle öleceğiz ama bu bölge için asıl mesaj şu; artık barış zamanı, teknoloji geliştirme zamanı, bölgedeki su, kum fırtınası, kirlilik kriziyle mücadele etmek için ekolojik farkındalık zamanı. Bunları savaşla değil, barışla başarabilirsiniz." diye konuştu. The Economist tarafından yapılan ankete göre de Sachs, yaşayan en etkili üç ekonomist arasında yer alıyor.
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