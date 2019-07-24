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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
24.07.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

Yapay zekaya ilk yatırım TUSAŞ'tan

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Yapay zekaya ilk yatırım TUSAŞ'tan

Savunma ve havacılık sanayiinde teknolojinin yerli ve milli olması yönünde yatırımlarına devam eden Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Hacettepe Üniversitesi ile iş birliği sözleşmesi imzaladı.

Hacettepe Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümüne alınacak en başarılı 15 öğrenci, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nde staj yapacak. 

Türkiye’nin geleceğine yön verecek projeleri hayata geçiren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, teknoloji ve insan kaynaklarına verdiği önemi yapay zekaya yaptığı yatırımlar ile pekiştirdi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ve Hacettepe Üniversitesi arasında iş birliği sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeye göre, Hacettepe Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümüne alınacak en başarılı 15 öğrenci Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nde staj yapacak. 

Hacettepe Üniversitesi ile yapılan iş birliği hakkında konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, “Özellikle savunma ve güvenlik alanında gelişen teknolojilerin olmazsa olması yapay zeka ile yaptığımız ve yapmaya devam edeceğimiz yatırımlar en başta ülkemiz için sonrasında ise şirketimiz için büyük önem taşıyor. Projelerimizin sürdürülebilirliği, tamamıyla yerli ve milli unsurlar ile oluşması yapay zeka gibi üst teknoloji yatırımları ile tamamlanacak. Özellikle yapay zeka ile ilgili yaptığımız yatırımlara devam edeceğiz. Türkiye’nin öncü havacılık ve uzay şirketi olarak ülkemizin gelecek yatırımlarına katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

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