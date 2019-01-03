Yapay zeka 'BES'ledi

BİREYSEL emeklilik son yılların en iyi tasarruf aracı. Paramızı biriktiriyoruz, ama paramız hangi fonlarda nasıl değerlendiriliyor? Bu hepimizin fikir sahibi olduğu bir konu değil. Yılda 6 kez fon değiştirme hakkımız olsa bile kullanan sayısı çok az. İşte bu eksikliği farkeden 15 yıllık bankacı Onur Yurtsever, kurduğu AkıllıBES ile yapay zekânın desteğini alarak tasarruf sahiplerine birikimlerini en iyi şekilde değerlendirmesine yardımcı oluyor.

DAVRANIŞSAL FİNANS

3 yılı yurtdışında olmak üzere bankacılık ve finans deneyimine sahip olduğunu ve son olarak ING Bank’ta yatırım ürünleri müdürü olduğunu belirten AkıllıBES Kurucusu Onur Yurtsever, “Uzun süredir finans sektöründe özel bankacılık, yatırım bankacılığı ve portföy yönetimi alanlarında çalıştım. Finansal hizmet tasarımı ilgimi çekmeye başladı. Müşterileri mutlu edecek ve gerçek fayda sağlayacak bir ürün geliştirmek istedim. İnovasyonun kurum dışından gerçekleşeceğine inandığım için kendi girişimimi kurmaya karar verdim. Bu süreçte Abdurrahman Beşinci de AkıllıBES Kurucu Ortağı olarak aramıza katıldı” dedi.

AkıllıBES’in bireysel emeklilik sisteminde daha iyi getirilerin elde edilmesine ve daha fazla birikim yapılmasına yardımcı olan bir robot tavsiye platformu olduğunu aktaran Yurtsever, şunları ifade etti: “Müşteriler getirilerinden memnun değil ve kişiye özel düzenli yatırım tavsiyesi almak istiyorlar. Bireysel emeklilik sisteminde 12 milyon katılımcı var. Yılda 6 kez fon değiştirme hakkımız bulunuyor. Maalesef yüzde 95’imiz bu haklarımızı kullanamıyor. AkıllıBES bu hakların kullanılarak daha iyi getiriler elde edilmesine yardımcı olan bir robot tavsiye sistemi. Sistemimizin temelinde yapay zekâ ve davranışsal finans yaklaşımları bulunuyor.”

Geliştirdikleri robot tavsiye sistemlerinin müşterilerin duygulardan arınmış rasyonel yatırım kararları almalarına yardımcı olduğunu anlatan Yurtsever, “On milyonlarca hesaplamayı her gün yapıyor ve yatırımları takip ediyor. Kişisel özelliklerini dikkate alıyor. Eğer çocuğunuz varsa çocuğu olmayana göre farklı bir tavsiye alıyorsunuz. Emeklilik sisteminde bulunan 12 milyon müşteriye aynı hızda ve kalitede ulaşmanın yolu olarak bir teknoloji platformu yarattık. Bireysel emeklilik sisteminde yılda 6 kez olan fon değişikliklerin yapılmasını için destek veren tek sistemimiz. Bu sistem gücünü yapay zeka tabanlı gelişmiş yazılım mimarisinden alıyor” diye konuştu. Yurtsever’in paylaştığı bilgilere göre AkıllıBES’in gelir modeli kullanıcı sayısına göre aylık lisans fiyatları üzerinden sağlanıyor.

HEDEFTE YURTDIŞI VAR

Şu anda Türkiye’deki emeklilik ve yatırım fonları sektörünün yüzde 25’ine çalıştığımız finansal kurumlar sayesinde ulaşmış durumda olduklarını aktaran Yurtsever, “Allianz, NN Emeklilik ve Vakıf Emeklilik ile çalışıyoruz. Türkiye’nin en büyük bankalarından biriyle yatırımcı profilleme üzerine çalışıyoruz. Kısa vadede amacımız bu oranı yüzde 50’ye çıkarmak. Yurtdışı operasyonlarımıza Hollanda’dan başlamış bulunuyor. Kuzey Avrupa ülkelerinde yeni kurumsal müşteriler elde etmek istiyoruz. Buralarda başarılı olduktan sonra uzun vadede rekabetin yoğun olduğu İngiltere ve Almanya piyasalarını hedefliyoruz” dedi.

GLOBAL ÖDÜL KAZANDILAR

TÜBİTAK desteğiyle yola çıktıklarını ve aynı zamanda dünyanın önde gelen yatırım ve hızlandırma programlarından biri olan Startupbootcamp Amsterdam’a globalden seçilen 10 fintech girişiminden biri olduklarını belirten Yurtsever, “İlk yatırımımız aldık. Buna ilaveten, Oracle’ın global hızlandırma programına ülkemizden kabul edilen ilk girişimimiz. 2018 yılında başvurduğumuz İTÜ Çekirdek’e kabul alarak, Big Bang Startup Challenge finaline kaldık. Burada 281 bin TL değerinde ödül ve yatırım aldık. Girişimizi daha büyük kitlelere tanıtma şansı bularak, ekosistemdeki yeni kişilerle tanışmanın heyecanını yaşadık” diye konuştu.