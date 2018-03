Yangın söndürürken ölen itfaiyecinin ailesine 574 bin TL tazminat

Silivri’de bir fabrikada 4 Haziran 2015’te yangın çıktı. Yangına müdahale eden iftaiye ekibi içerisinde İBB Avcılar İtfaiyesi Ekip Amiri Hayati Gökcan ve üç

meslektaşı da vardı. 44 yaşındaki Gökcan, depoya müdahale ederken çatının çökmesi sonucu can verdi.

Yangın sonrası fabrika sahiplerine dava açıldı. Bilirkişi raporunda, çatının çökmesinin sebebi olarak İBB’ye ait yangın söndürme helikopterinin, en az 70 metre yükseklikten bıraktığı on ton su gösterildi. Bu yükseklikten bırakılacak on ton suyun her binada çökmeye yol açabileceği belirtilerek, ‘Bu helikopterin daha çok açık alanda veya orman yangınlarında kullanılmaya elverişli olduğu’ vurgulandı. İtfaiye amiri Gökcan’ın ölümünde koordinasyon eksikliğinin etkili olduğuna dikkat çekilen raporda, “Depoda personel varken, havadan helikopterle müdahale hayatın olağan akışına ters” denildi.

Bu arada Gökcan Ailesi, İBB aleyhine İstanbul 11. İdare Mahkemesi’nde tazminat davası açtı. Mahkemenin 1 Şubat’taki kararında, bilirkişi raporuna atıfta bulunularak, “Gökcan’ın ölümüne sebep olan olayın kondisyon eksikliği olduğu, yangın söndürme çalışmaları devam ederken depo içerisinde itfaiye personeli olduğu halde havadan helikopter ile su bırakılmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu” ifade edildi. Gökcan’ın kusurunun olmadığı belirtildi. Yargılama sonunda Gökcan’ın eşi Hatice için 265 bin 323 TL maddi, 14 yaşındaki oğlu Umut Yağmur için de 8158 TL maddi tazminata hükmedildi. Anne oğula toplam 300 bin TL manevi tazminat ödenmesi kararlaştırıldı. Böylece toplamda 574 bin TL maddi ve manevi tazminatta karar kılındı. Hatice Gökcan, tazminatın eksik hesaplandığını belirterek, karara itiraz etti.

