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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.01.2019 - 15:47, Son Güncelleme:

Yalova'da devre mülk dolandırıcılığı iddiası

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Yalova'da devre mülk dolandırıcılığı iddiası

Yalova'da devre mülk satın aldıkları şirket tarafından dolandırıldığını öne süren yaklaşık 30 kişi, 11 şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu.

YALOVA'NIN Armutlu ilçesi ile Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde yapılacağı belirtilen projeden 2015 yılında devre mülk satın aldıklarını ancak aradan geçen zamana rağmen henüz inşaata başlanmadığı için mağdur olduklarını iddia eden yaklaşık 30 kişi, Yalova'da bir araya geldi.

"Nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri iddiasıyla 11 şüpheli ve firmalardan şikayetçi olan bu kişiler, adliyeden sonra İl Emniyet Müdürlüğüne gitti.
Grup adına Emniyet Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapan avukat Oktay Doğan, müvekkillerinin 4 yıl önce bir programa çağrıldığını ve satış yapıldığını söyledi.

Bu kişilerin paralarının tahsil edilmesinin ardından verilen sürede hiçbir şey yapılmadığını ileri süren Doğan, şunları kaydetti:

"Daha sonra 'Burası olmadı ama size başka yerden satalım. Verdiğinizi peşinat sayalım' diyerek tekrar yeni satışlar yapmışlar. Onlar da tabii ki gerçek dışı satışlar. Sonuçta bugüne kadar binlerce insanı mağdur etmişler, dolandırmışlar. Bir de ilk başta diyelim ki satış yapmışlar yüzlerce insana. O insanlar hukuken alacaklarına ulaşmasınlar diye başka bir firma adına faaliyetlerine devam etmişler. Tahsilatlarına devam etmişler. Pek çok insan, pek çok firma işin içine karışmış ve sonuçta binlerce insanı mağdur etmişler. Milyonlarca lirayı haksız yere kazanmışlar, elde etmişler."

Doğan, müvekkilleri adına Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına gerekli şikayetleri yaptıklarını, ardından konunun itikal ettiği emniyet birimine gelerek bilgi aldıklarını aktardı.

Şikayetçi olunan firmaların çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Doğan, "Firmalar, pek çok insanı hala kandırarak satış yapmaya, para tahsil etmeye devam ediyor. Sadece bana 100'e yakın termal mağduru geldi. Tabii avukata giden veya gitmeyen mağdurlar söz konusu. Bir müvekkilimiz 300 mağdur olduğunu söylüyor. Binlerce olduğunu biliyoruz. Söz konusu olan onlarca milyon lira." dedi.

Esenköy'de yapılacağı iddia edilen projeden 2015'te devre mülk satın alarak 15 bin lira ödediğini dile getiren Güler Arslan ise projenin teslim tarihi geldiğinde kendisine firmanın devre mülkü teslim edemeyeceğinin söylendiğini ve başka bir yere geçmesinin istendiğini öne sürdü.

Hukuki yoldan haklarını aradıklarını söyleyen Arslan, "Biz bu firmaya gittik. Ben şahsım adına üç defa gittim. Tehdit ediliyoruz. İhtar çektim, ihtarıma yanıt gelmedi. İyi niyetin üst makamını biz hep denedik. Deniyoruz, ama karşı taraf bize olumlu gelmediği için ister istemez bunlar dolandırıcı diye ben gönül rahatlığıyla bağırıyorum." ifadesini kullandı.

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