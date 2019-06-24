Kendisi de yaÄŸÄ± da Ã§ok kÄ±ymetli! Litresi 120 eurodan satÄ±lÄ±yor

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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SÄ±radaki Haber

Ekonomi
AA
24.06.2019 - 09:50, Son GÃ¼ncelleme:

Kendisi de yaÄŸÄ± da çok kÄ±ymetli! Litresi 120 eurodan satÄ±lÄ±yor

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Kendisi de yaÄŸÄ± da çok kÄ±ymetli! Litresi 120 eurodan satÄ±lÄ±yor

Trakya TarÄ±msal AraÅŸtÄ±rma EnstitÃ¼sÃ¼ MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Adnan TÃ¼lek, "Lavanta yaÄŸÄ±nÄ±n uluslararasÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda litre fiyatÄ± 70 ile 120 euro arasÄ±nda deÄŸiÅŸiyor" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

Trakya TarÄ±msal AraÅŸtÄ±rma EnstitÃ¼sÃ¼ MÃ¼dÃ¼rÃ¼ DoÃ§. Dr. Adnan TÃ¼lek, lavanta yaÄŸÄ±nÄ±n kozmetik ve ilaÃ§ sanayinin Ã¶nemli bir ham maddesi olduÄŸunu belirterek, "Lavanta yaÄŸÄ±nÄ±n uluslararasÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda litre fiyatÄ± 70 ile 120 euro arasÄ±nda deÄŸiÅŸiyor." dedi.

Edirne'de enstitÃ¼ye ait 20 dÃ¶nÃ¼m tarlada olgunlaÅŸmasÄ±nÄ± tamamlayan lavantalar hasat edildi. Kokusu ve rengiyle bÃ¼yÃ¼leyen lavantalar, yaÄŸÄ±nÄ±n Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in enstitÃ¼ bahÃ§esindeki damÄ±tma Ã¼nitesine getiriliyor. Distilasyon Ã¼nitesinin Ã¼st kazanÄ±na doldurulan lavantalarÄ±n yaÄŸ ve sularÄ±nÄ± salmasÄ± iÃ§in altÄ±nda ateÅŸ yakÄ±lÄ±yor.

Kendisi de yaÄŸÄ± da Ã§ok kÄ±ymetli Litresi 120 eurodan satÄ±lÄ±yor
Kazandaki sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n belli bir dereceye Ã§Ä±kmasÄ± sonrasÄ± lavanta, yaÄŸÄ± ve suyunu bÄ±rakÄ±yor. ÅžiÅŸelenen lavanta yaÄŸlarÄ±, laboratuvarda kalite aÃ§Ä±sÄ±ndan analiz ediliyor.

TÃ¼lek, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¶nceki hafta 50 binin Ã¼zerinde turist Ã§eken tarlalardaki lavantalarÄ±n yaÄŸÄ±nÄ±n damÄ±tÄ±lmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. KÄ±raÃ§ ve verimsiz topraklarda "alternatif tarÄ±m" olarak ekimi yapÄ±lan lavantanÄ±n bÃ¶lge Ã§iftÃ§isine her fÄ±rsatta anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten TÃ¼lek, son yÄ±llarda buna yÃ¶nelik farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Kendisi de yaÄŸÄ± da Ã§ok kÄ±ymetli Litresi 120 eurodan satÄ±lÄ±yor
Fransa ve Bulgaristan'Ä±n lavanta tarÄ±mÄ±nda Ã¶nemli aktÃ¶rler olduÄŸunu vurgulayan TÃ¼lek, Trakya'nÄ±n da potansiyeliyle bu Ã¼retimden gelecek yÄ±llarda payÄ±nÄ± alacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

TÃ¼lek, "AmacÄ±mÄ±z, 20 dÃ¶nÃ¼mlÃ¼k tarlamÄ±zda lavanta Ã¼retimini anlatmak. Fide, lavanta bahÃ§esinin kurulmasÄ±, tarÄ±mÄ±nÄ±n nasÄ±l yapÄ±lacaÄŸÄ±, yaÄŸÄ±nÄ±n nasÄ±l damÄ±tÄ±lacaÄŸÄ± burada Ã§iftÃ§iye anlatÄ±lÄ±yor. Her geÃ§en gÃ¼n de lavanta ekimine ilgi artÄ±yor." dedi.

Kendisi de yaÄŸÄ± da Ã§ok kÄ±ymetli Litresi 120 eurodan satÄ±lÄ±yor
Lavanta yaÄŸÄ±nÄ±n kozmetik ve ilaÃ§ sanayinin Ã¶nemli bir ham maddesi olduÄŸuna iÅŸaret eden TÃ¼lek, 1 dekar tarladan 15 litreye kadar lavanta yaÄŸÄ± Ã¼retilebildiÄŸini bildirdi.

TÃ¼lek, lavanta yaÄŸÄ±nÄ±n deÄŸerli bir Ã¼rÃ¼n olduÄŸunu belirterek, "Lavanta yaÄŸÄ±nÄ±n uluslararasÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda litre fiyatÄ± 70 ile 120 euro arasÄ±nda deÄŸiÅŸiyor." diye konuÅŸtu.Â

Kendisi de yaÄŸÄ± da Ã§ok kÄ±ymetli Litresi 120 eurodan satÄ±lÄ±yor

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