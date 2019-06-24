Kendisi de yaÄŸÄ± da Ã§ok kÄ±ymetli! Litresi 120 eurodan satÄ±lÄ±yor

Trakya TarÄ±msal AraÅŸtÄ±rma EnstitÃ¼sÃ¼ MÃ¼dÃ¼rÃ¼ DoÃ§. Dr. Adnan TÃ¼lek, lavanta yaÄŸÄ±nÄ±n kozmetik ve ilaÃ§ sanayinin Ã¶nemli bir ham maddesi olduÄŸunu belirterek, "Lavanta yaÄŸÄ±nÄ±n uluslararasÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda litre fiyatÄ± 70 ile 120 euro arasÄ±nda deÄŸiÅŸiyor." dedi.



Edirne'de enstitÃ¼ye ait 20 dÃ¶nÃ¼m tarlada olgunlaÅŸmasÄ±nÄ± tamamlayan lavantalar hasat edildi. Kokusu ve rengiyle bÃ¼yÃ¼leyen lavantalar, yaÄŸÄ±nÄ±n Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in enstitÃ¼ bahÃ§esindeki damÄ±tma Ã¼nitesine getiriliyor. Distilasyon Ã¼nitesinin Ã¼st kazanÄ±na doldurulan lavantalarÄ±n yaÄŸ ve sularÄ±nÄ± salmasÄ± iÃ§in altÄ±nda ateÅŸ yakÄ±lÄ±yor. Kazandaki sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n belli bir dereceye Ã§Ä±kmasÄ± sonrasÄ± lavanta, yaÄŸÄ± ve suyunu bÄ±rakÄ±yor. ÅžiÅŸelenen lavanta yaÄŸlarÄ±, laboratuvarda kalite aÃ§Ä±sÄ±ndan analiz ediliyor.

TÃ¼lek, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¶nceki hafta 50 binin Ã¼zerinde turist Ã§eken tarlalardaki lavantalarÄ±n yaÄŸÄ±nÄ±n damÄ±tÄ±lmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. KÄ±raÃ§ ve verimsiz topraklarda "alternatif tarÄ±m" olarak ekimi yapÄ±lan lavantanÄ±n bÃ¶lge Ã§iftÃ§isine her fÄ±rsatta anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten TÃ¼lek, son yÄ±llarda buna yÃ¶nelik farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Fransa ve Bulgaristan'Ä±n lavanta tarÄ±mÄ±nda Ã¶nemli aktÃ¶rler olduÄŸunu vurgulayan TÃ¼lek, Trakya'nÄ±n da potansiyeliyle bu Ã¼retimden gelecek yÄ±llarda payÄ±nÄ± alacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

TÃ¼lek, "AmacÄ±mÄ±z, 20 dÃ¶nÃ¼mlÃ¼k tarlamÄ±zda lavanta Ã¼retimini anlatmak. Fide, lavanta bahÃ§esinin kurulmasÄ±, tarÄ±mÄ±nÄ±n nasÄ±l yapÄ±lacaÄŸÄ±, yaÄŸÄ±nÄ±n nasÄ±l damÄ±tÄ±lacaÄŸÄ± burada Ã§iftÃ§iye anlatÄ±lÄ±yor. Her geÃ§en gÃ¼n de lavanta ekimine ilgi artÄ±yor." dedi. Lavanta yaÄŸÄ±nÄ±n kozmetik ve ilaÃ§ sanayinin Ã¶nemli bir ham maddesi olduÄŸuna iÅŸaret eden TÃ¼lek, 1 dekar tarladan 15 litreye kadar lavanta yaÄŸÄ± Ã¼retilebildiÄŸini bildirdi.

TÃ¼lek, lavanta yaÄŸÄ±nÄ±n deÄŸerli bir Ã¼rÃ¼n olduÄŸunu belirterek, "Lavanta yaÄŸÄ±nÄ±n uluslararasÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda litre fiyatÄ± 70 ile 120 euro arasÄ±nda deÄŸiÅŸiyor." diye konuÅŸtu.Â