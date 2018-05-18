Wikipedia adım atsın yasak kalkar

DÜNYANIN en büyük internet ansiklopedisi Wikipedia’ya Türkiye’de getirilen erişim yasağının kaldırılması için görüşmelerin sürdüğünü belirten Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Hatalı bilgilerin düzeltilmesi yönünde bir adım atmadılar. Adımı attıkları andan itibaren mahkemeler de gerekli kararları alır, biz de gerekli uygulamayı yaparız” dedi.

Önceki gün Kars’ta yerli ULAK’ın ilk kez hizmete girmesine ilişkin düzenlenen törenin ardından gazetecilerle bir araya gelen Bakan Arslan, soruları yanıtladı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Arslar, şöyle konuştu:

“Wikipedia, ülke insanımızın memnuniyetle yararlandığı bir mecra ve dünyanın her yerinde olduğu gibi ülke insanımızın da bu hizmeti kullanmasını istiyoruz. Bütün alanlarda olduğu gibi kullanımla ilgili memnuniyet güzel ama eğer kullanımda bir art niyet varsa, onun gereğini yetirmek gibi de bir sorumluluğumuz var. Şehit vermek pahasına mücadele ettiğimiz ve 3 binin üzerinde teröristi yok ettiğimiz DEAŞ’ın destekleyicisi konumunda Türkiye’yi gösterdikleri sürece kusura bakmasınlar Wikipedia değil kim olursa olsun, onların burada yayın yapmasına elbette ki ülkemiz mahkemeleri zaten karar vermez. Nitekim mahkemelerin aldığı karar çerçevesinde biz ülkedeki yayınlarını durdurduk. Sadece o değil. Atatürk’ün sadece bu ülkenin değil, bu coğrafyanın değeri olduğu, dünyadaki mazlumların mağdurların değeri olduğunu bütün dünya kabul etmiş biliyor. Bütün dünyanın kabul ettiği bir liderle ilgili karalayıcı ifadelerin yer aldığı yayınlara izin verme şansımız yok.”

SEYRÜSEFER TESTLERİ BAŞLADI

İSTANBUL Yeni Havalimanı’nda yüzde 89 gerçekleşme sağlandığını kaydeden Arslan, şöyle konuştu:

“29 Ekim 2018’de açılması konusu sadece söylem değil artık. Daha önce pistlerin testlerini yaptığımızı ve uçakların görerek inebileceğini kamuoyuyla paylaşmıştık. Şimdi de seyrüsefer ve elektronik cihazlarla ilgili 15 Mayıs itibarıyla Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne ait test uçaklarıyla test sürecini başlattık. Yaklaşık bir ay sürecek testlerde, seyrüsefer cihazlarıyla ilgili testler, yani kalibrasyonlar yapılacak.”