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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
Eray GÖRGÜLÜ/KARS
18.05.2018 - 22:00, Son Güncelleme:

Wikipedia adım atsın yasak kalkar

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
Wikipedia adım atsın yasak kalkar

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, erişim yasağı süren Wikipedia’nın halen daha hatalı bilgileri düzeltmediğini dile getirerek görüşmelerin sürdüğünü ve adım attıkları anda mahkemelerin gerekli kararı alacağını söyledi.

DÜNYANIN en büyük internet ansiklopedisi Wikipedia’ya Türkiye’de getirilen erişim yasağının kaldırılması için görüşmelerin sürdüğünü belirten Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Hatalı bilgilerin düzeltilmesi yönünde bir adım atmadılar. Adımı attıkları andan itibaren mahkemeler de gerekli kararları alır, biz de gerekli uygulamayı yaparız” dedi.

Önceki gün Kars’ta yerli ULAK’ın ilk kez hizmete girmesine ilişkin düzenlenen törenin ardından gazetecilerle bir araya gelen Bakan Arslan, soruları yanıtladı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Arslar, şöyle konuştu:

“Wikipedia, ülke insanımızın memnuniyetle yararlandığı bir mecra ve dünyanın her yerinde olduğu gibi ülke insanımızın da bu hizmeti kullanmasını istiyoruz. Bütün alanlarda olduğu gibi kullanımla ilgili memnuniyet güzel ama eğer kullanımda bir art niyet varsa, onun gereğini yetirmek gibi de bir sorumluluğumuz var. Şehit vermek pahasına mücadele ettiğimiz ve 3 binin üzerinde teröristi yok ettiğimiz DEAŞ’ın destekleyicisi konumunda Türkiye’yi gösterdikleri sürece kusura bakmasınlar Wikipedia değil kim olursa olsun, onların burada yayın yapmasına elbette ki ülkemiz mahkemeleri zaten karar vermez. Nitekim mahkemelerin aldığı karar çerçevesinde biz ülkedeki yayınlarını durdurduk. Sadece o değil. Atatürk’ün sadece bu ülkenin değil, bu coğrafyanın değeri olduğu, dünyadaki mazlumların mağdurların değeri olduğunu bütün dünya kabul etmiş biliyor. Bütün dünyanın kabul ettiği bir liderle ilgili karalayıcı ifadelerin yer aldığı yayınlara izin verme şansımız yok.”

SEYRÜSEFER TESTLERİ BAŞLADI
İSTANBUL Yeni Havalimanı’nda yüzde 89 gerçekleşme sağlandığını kaydeden Arslan, şöyle konuştu:

“29 Ekim 2018’de açılması konusu sadece söylem değil artık. Daha önce pistlerin testlerini yaptığımızı ve uçakların görerek inebileceğini kamuoyuyla paylaşmıştık. Şimdi de seyrüsefer ve elektronik cihazlarla ilgili 15 Mayıs itibarıyla Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne ait test uçaklarıyla test sürecini başlattık. Yaklaşık bir ay sürecek testlerde, seyrüsefer cihazlarıyla ilgili testler, yani kalibrasyonlar yapılacak.”

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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