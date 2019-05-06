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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
06.05.2019 - 15:39, Son Güncelleme:

Warren Buffett: Bitcoin bir kumar aracıdır

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Warren Buffett: Bitcoin bir kumar aracıdır

ABD'li milyarder yatırımcı Warren Buffett, Bitcoin'i kumar ve dolandırıcılık aracı olarak gördüğünü söyledi.

ABD merkezli dünyanın en büyük ikinci holding şirketi Berkshire Hathaway Kurucusu Warren Buffett'ın Bitcoin'i bir kumar aracı olarak tanımladı.

CNBC'de yer alan habere göre, Berkshire Hathaway yıllık toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada Buffett, kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin'in herhangi bir yatırım değeri olmadığını ileri sürdü ve ekledi:

"Bitcoin bir kumar aracı ve bu araca bağlı birçok dolandırıcılık eylemi yapıldı. Bitcoin herhangi bir şey üretmedi. Ceketimden bir düğme koparacağım. Burada elimde olan şey bir para, bu parayı size bin dolara satmayı teklif ediyorum ve gün sonuna kadar fiyatı 2 bin dolara çıkarmaya çalışıyorum. Fakat düğmenin tek bir kullanımı var ve bu kullanım da oldukça sınırlı."

Buna rağmen kripto para birimleri ve özellikle Bitcoin'e yönelik eleştirileriyle de bilinen Buffett, Bitcoin'in kurulu olduğu blockchain teknolojisinin gelecek vaat ettiğini söyledi. Buffett, "Blockchain çok büyük bir teknoloji fakat bu teknolojinin Bitcoin'e ihtiyacı yoktu" dedi. Blockchain temelli projelere dahil olmayı düşünüp düşünmediğine ilişkin sorulan soruya da Buffett, şimdilik böyle bir planın olmadığı yanıtını verdi ve ekledi:

"Bunu muhtemelen dolaylı olarak yapıyoruzdur; fakat hayır, blockchain sektöründe lider isim olacak kişi ben değilim."

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