VW yatırımı durmadı aynen devam edecek
Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Volkswagen’in şu anda yatırımı durdurmuş durumda olmadığını belirterek, “Bunu net bir şekilde ortaya koyalım. VW yatırımı devam edecek. Şirket kuruldu biliyorsunuz. Bir ‘on hold’a (beklemeye) alınmış durumda, o da mevcut konjonktürden kaynaklanan bir şey... Bununla ilgili sürekli spekülasyonlar çıkarılması da aslında hoş değil. Sonuçta şirketin yönetim kurulu bir karar almış. O karar çerçevesinde şirket de kurulmuş, gerekli adımlar da atılacak. Ben orada bir olumsuzluk görmüyorum ” dedi.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve PwC Türkiye iş birliği ile hazırlanan “Türkiye’nin Kuşak ve Yol Girişimi’nde Konumlandırılması” başlıklı raporun sonuçlarının açıklandığı toplantıda konuşan Turagay, “Türkiye’nin Kuşak ve Yol Girişimi’nde Konumlandırılması” raporundan devletin ilgili kurumlarının azami ölçüde faydalanması gerektiğini de söyledi. Turagay, Türkiye’nin lojistik, jeostratejik ve jeopolitik konumu itibariyle dünyanın merkezinde bir ülke olduğunu belirterek, “Biz de projenin ortasında konumlanmış durumdayız. BRI proje kapsamında toplam yatırım 1 trilyon dolarlara ulaşıyor. Bu yatırım portföyünden biz de azami ölçüde yararlanmalıyız” dedi.
DEİK Başkanı Nail Olpak ise Kuşak ve Yol Girişimi’nin hem hitap ettiği coğrafyanın genişliği hem de bir ekonomik entegrasyon ile kalkınma projesi olması sebebiyle diğer projelerden ayrıldığını ifade ederek, Kuşak ve Yol Girişimi ile Türkiye’nin genel ihracatında yüzde 15 artış elde edilebileceğini kaydetti. Olpak, “Türk ve Çin iş dünyası olarak birlikte heraket ederek, Çin üretim teknolojilerini daha yukarılara çıkarmak için beraber AR-GE çalışmaları yapmak için neyi bekliyoruz? Dolayısıyla Türk iş dünyası olarak topyekün bir farkındalıkla, Kuşak ve Yol Girişimi’ndeki tüm fırsatları değerlendirmeliyiz” dedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle