Vodafone Türkiye’ye kristal ödül
VODAFONE Türkiye, Reklamcılar Derneği tarafından 30’uncusu düzenlenen, reklam dünyasının en prestijli ödüllerinden Kristal Elma Festivali’nde ‘30 Yılın Yaratıcılığa Cesaret Veren Reklamverenleri’ arasında birinci sırada yer aldı.
Kristal Elma’nın 30’uncu yılına özel olarak verilen ödül için, yarışma tarihi boyunca ödül alan işler değerlendirilerek, reklamda yaratıcılığı en çok destekleyen kuruluşlar belirlendi. Vodafone Türkiye, son 12 yılda yaratıcılığın yeşermesine sağladığı katkıdan dolayı ödüle layık görüldü. Vodafone’un aldığı ödülü değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: “Her zaman en yeni iletişim mecralarını kullanarak müşterilerimize ulaşmayı ilke ediniyoruz. Benzersiz ve samimi olma hedefiyle gerçekleştirdiğimiz bu iletişim çalışmaları sonucu ‘30 Yılın Yaratıcılığa Cesaret Veren Reklamverenleri’ arasında yer almaktan mutluluk duyuyoruz.”
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