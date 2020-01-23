Virüs Asya borsalarını da etkiledi

Perşembe günkü işlemlerde Çin hisse senetlerinin br hafta sürecek olan yeni yıl (ay yılı) tatiline girecek olmasıyla piyasalarda risk iştahı düşüktü.

Hisse senetleri, Hong Kong, Güney Kore, Japonya ve Avustralya’da geriledi. Çin’in CSI 300 Endeksi ise yüzde 2 düşerek Temmuz ayından bu yana en sert kaybına yöneldi.

Çin'in Wuhan kentinde yeni tip koronavirüsü salgını sebebiyle havaalanı ve tren istasyonları giden yolculara kapatılacağı ve toplu ulaşımın askıya alınacağı bildirildi. Hong Kong ise Wuhan’a hızlı tren bileti satışlarını durdurduğunu bildirdi.

Filipinler, dördüncü çeyrekte beklentilere paralel olarak yıllık bazda yüzde 6.4 yükseldi. 2019’da ise büyüme 5.9 düzeyinde gerçekleşti. Avustralya’da istihdam, Aralık ayında 10,000’lik beklentiye karşın 28,000 seviyesinde gerçekleşti. Japonya’da ise Aralık ayında ihracatın yüzde 4.3 gerilemesi beklenirken yüzde 6.3 geriledi.