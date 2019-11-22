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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.11.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

Verimlilik artırıcı projelere 23,5 milyon lira destek

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Verimlilik artırıcı projelere 23,5 milyon lira destek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Verimlilik Artırıcı Proje Programı kapsamında sanayi sektöründe faaliyet gösteren şirketlere 9 yılda 23,5 milyon lira destek verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Programı kapsamında 2011-2019 döneminde 213 proje için 23,5 milyon lira destek verildi. Sanayide enerji atıklarının, kayıpların ve verimsizliğin giderilmesi amacıyla yapılan 97,9 milyon liralık yatırımla yıllık 61 bin 446 ton petrol eşdeğeri tasarruf sağlandı.

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, VAP kapsamında firmaların KDV hariç toplam yatırım bedeli 5 milyon lirayı aşmayan projelerine, proje bedelinin en fazla yüzde 30'u hibe olarak veriliyor.

Martta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile proje başına en yüksek hibe değeri 1,5 milyon lira olarak belirlenirken, 2011-2019 döneminde VAP kapsamındaki 213 proje için 23,5 milyon lira destek sağlandı. En fazla destek, fan, pompa ve değişken hız sürücüsü uygulamalarına verildi.
Yüksek verimli motor kullanımı, atık ısı geri kazanımı, kompresör, fırın ve kazan, aydınlatma sistemlerinde verimliliğin artırılması da firmaların en fazla destek aldığı alanlar oldu.

Projelerin toplam uygulama bedeli 97 milyon 897 bin 378 lira olarak hesaplandı, yıllık 61 bin 446 ton petrol eşdeğeri tasarruf sağlandı.

VAP DESTEKLERİ

VAP destek başvuruları her yıl ocak ayında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı tarafından kabul ediliyor.
VAP desteklerine, elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel kişiler dışında kalan ve yıllık toplam enerji tüketimleri 500 ton eşdeğeri petrol ve üzeri olan ticaret ve sanayi odası, ticaret odası veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan endüstriyel işletmeler başvurabiliyor.

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