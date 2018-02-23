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Venezuela'dan bir haftada ikinci kripto para birimi

DHA
23.02.2018 - 10:47 | Son Güncelleme:

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicol s Maduro, bir hafta içinde Petro Gold isimli yeni bir kripto para biriminin tanıtılacağını açıkladı.

CCNde yer alan habere göre, Maduro yaptığı açıklamada Venezuelanın ikinci kripto para biriminin değerli metaller tarafından destekleneceğini ve bir hafta içinde Petro Gold isimli kripto para biriminin tanıtılacağını duyurdu.

Venezuela Ekonomi Bakanı Simon Zerpanın Aralık sonunda, ülke genelindeki ekonomik ablukadan kurtulmak için gerçekleştirilebilecek en mantıklı eylemin kripto para piyasasına katılmak olduğunu söylemesinin ardından, Petro adıyla Venezuelanın sanal para birimleri piyasasına gireceği duyurulmuştu.

Maduro, petronun ön satışının başlamasından iki gün sonra yerel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, Gelecek hafta petronun gelişimine katkı sağlayacak olan ve altınla desteklenen Petro Goldu piyasaya tanıtacağım dedi.

Petro için 20 Şubatta başlayan ön satışta 82.4 milyon petro satışa sunulurken Venezuela Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tareck El Aissami Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Petro kripto para hem Venezuela vatandaşları tarafından hem de yabancı ülke vatandaşları tarafından alınabilir dedi ve Venezuela, petrol destekli kripto para birimi "petro"nun ön satışının ilk gününde 735 milyon dolar talep topladı.ÿ

Petro duyurusunun ardından Venezuela muhalefet partisinin çoğunlukta olduğu Kongre, kripto para birimini ülkenin petrol rezervlerini ipotek altına alan yasa dışı ve anayasaya aykırı bir araç olarak tanımlarken, ABD de, petroya yatırım yapan vatandaşlarını, "yaptırımları ihlal ettikleri" konusunda uyardı.

Telesurda yer alan habere göre Brezilya, Danimarka, Honduras, Polonya, Norveç ve Orta Doğudan birçok yatırımcı petroyla ilgili olan olumlu düşüncelerini belirtirken, bu ülkelerden bazıları petroyu bir ödeme şekli olarak kabul etmeye başladı.

Etiketler: Petro Gold , petro , Petro Gold kripto para
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