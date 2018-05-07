Venezuela bankasına el kondu
Venezuela'nın en büyük özel bankasına hükümet tarafından el konuldu
Bir süredir bankalara yönelik suçlamaları takip edilen Venezuela hükümeti, ülkenin en büyük özel bankası olan Banesco Banco Universal’e koydu.
11 üst düzey yöneticisi tutuklanan bankanın yönetimi, 90 gün süreyle hükümette olacak.
1000'e yakın hesabı donduran hükümet, Banesco'nın yasadışı döviz işlemleri yaptığını ve banknotları ülke sınırları dışına taşıdığını belirtti. Bankanın milyarder yöneticisi Juan Carlos Escotet ise hükümetin doğru raporlama yaptıkları için hesaplardan haberdar olduğunu ifade ederek kendilerini savundu.
Banesco'nun 8 milyon müşterisi bulunuyor.
Geçtiğimiz haftalarda Venezuela hükümeti 130'a yakın suçlunun bankaların yönetiminde olduğunu belirtmişti. Venezuela'da yıllık enflasyon yüzde 8900'da ve tahminler yüzde 19 bin eşiğine kadar yükseliyor.
Veneuzela, 20 Mayıs'ta başkanlık seçimine gidecek.
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