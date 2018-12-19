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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
19.12.2018 - 13:25, Son Güncelleme:

Vatandaş duyar duymaz akın etti! Tatili 4 güne çıkardı

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Vatandaş duyar duymaz akın etti! Tatili 4 güne çıkardı

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği(TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bu yıl 1 Ocak’ın salı gününe denk gelmesi nedeniyle pazartesi günü izin kullanarak, yılbaşı tatilini 4 güne çıkaran çok sayıda vatandaş olduğunu açıkladı.

Yılbaşı resmi tatilinin salı gününe denk gelmesi nedeniyle planlarını pazartesi günü de izin yaparak hafta sonu ile birlikte 4 gün üzerinden gerçekleştiren tatilciler, sahil kentleri, kayak merkezleri ve termal otellerin bulunduğu bölgelere akın edecek. Pazartesi gününü de izin kullanarak, tatilini 4 güne çıkartan çok sayıda vatandaş bulunduğunu belirten TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, üye acentelerden aldıkları bilgiye göre yılbaşı turlarında, 2 gece 3 gün ile 3 gece 4 gün olan turların daha çok tercih edildiğini söyledi.

SANATÇI OLAN OTELLERE TALEP YÜKSEK

Yılbaşı turlarında özellikle sanatçıların sahne alacağı konser organizasyonu sunan otellere talebin yüksek olduğuna işaret eden Bağlıkaya, Bu anlamda Antalya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne talebin yüksek seyrettiğini ifade edebiliriz. Sanatçılı programlarda 3 günlük paketler 3 bin ila 15 bin lira arasında değişen fiyatlarla sunuluyor" dedi.

KUR ARTIŞI YURT İÇİNDEKİ KAYAK MERKEZLERİNE İLGİYİ ARTIRDI

Yılbaşı turlarında öne çıkan diğer alternatiflerin ise kayak otelleri ve termal oteller olduğuna dikkati çeken Bağlıkaya, Bu yıl kurlardaki artıştan kaynaklı kayak turlarında tercihler yurtiçine yönelmiş durumda. Bu yıl tüm kayak bölgelerinde talepler geçen yıla oranla daha yüksek seyrediyor. Uludağ başta olmak üzere Kartalkaya, Erzurum Palandöken, Kartepe, Erciyes, Davraz ve Sarıkamış kayak merkezlerinin yanı sıra, Afyonkarahisar, Bursa ve Yalova bölgelerindeki termal tesisler ilgi görüyor. Kayak otellerinin yılbaşı fiyatları 2 bin 500 TL ila 12 bin TL arasında değişiyor" diye konuştu.

YURT DIŞI TALEPLERİNDE İTALYA İLK SIRADA

Yurtdışı taleplerindeÿİtalya, Orta Avrupa, Yunanistan ve Bulgaristan’ın yanı sıra vizesiz Balkan ülkeleri ile Ukrayna’nın talep gördüğünü anlatan Firuz Bağlıkaya, İtalya’nın en çok talep gören ülke olduğunu kaydetti. Belgrad, Dubai gibi vizesiz ya da kolay vize alınan ülkelerde de artış olduğunu belirten Bağlıkaya, yurtdışı turlarda fiyatların 199 Euro ile 1399 Euro arasında değiştiğini ifade etti.

 

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