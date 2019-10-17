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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Haber Giriş: 17.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez: Milli Piyango’da hasılat 3 katına çıkacak

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Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez: Milli Piyango’da hasılat 3 katına çıkacak

Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, Milli Piyango modeliyle, hasılatın 2021 yılında 3 katına çıkacağını söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Varlık Fonu denetim raporunun görüşmelerine katılan Sönmez, “Milli Piyango’da 2018 yılı sonu hasılatı 3.4 milyar TL. Yeni modelde 2021 asgari hasılat taahhüdü 9.3 milyar TL. Hasılat 3 katına çıkıyor. Aynı dönemde işletme gideri ise yüzde 13.5’tan yüzde 9.5’a iniyor. Maliyet yüzde 30 azalıyor. İhale sürecinde 4 gruptan toplam 12 farklı teklif alındı. Hizmet alım sözleşmesiyle 10 yılda devlet toplam 28.1 milyar TL kazanacak” diye konuştu.

LİSANS DEVLETTE KALACAK

Milli Piyango’nun lisansının sahibinin devlet olduğunu ve bu lisansın devlette kalacağını kaydeden Sönmez, bir önceki ihalede rakamın 2.7 milyar dolar olduğunu son ihalede ise bu rakamın 5 milyar dolara çıktığını belirtti. Milli Piyango İdaresi’nin lağvedilmeyeceğini de açıklayan Sönmez, “Milli Piyango’nun görevi denetlemedir. Milli piyango regülatör hale gelmiştir ve lağvedilmeyecektir. Kanunsuz bir oyun vesaire tespit edilirse, Milli Piyango İdaresi denetim ve regülasyon görevini üstlenecektir” dedi.

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