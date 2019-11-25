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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.11.2019 - 12:15, Son Güncelleme:

Van'dan Katar'a küçükbaş hayvan ihracatı sektör temsilcilerini sevindirdi

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Van'dan Katar'a küçükbaş hayvan ihracatı sektör temsilcilerini sevindirdi

Van'ın geniş ve verimli yaylalarında yetiştirilen 30 bin küçükbaş hayvanın Katar'a gönderilmesi, kentte hayvancılığın canlanmasını sağladı.

Türkiye'de en fazla küçükbaş hayvan varlığına sahip illerden biri olan Van'da, mayıs ayından bu yana Katar'a 30 bin küçükbaş hayvan ihraç edilmesi, sektör temsilcilerini sevindirdi.

Özalp İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Polat, AA muhabirine, 30 yıl aradan sonra Van'dan Katar'a hayvan göndermeye başladıklarını söyledi.
Van'ın Türkiye'nin küçükbaş hayvan varlığı bakımından en önemli illerinden biri olduğunu aktaran Polat, şöyle konuştu:

"Van'ın hayvancılık potansiyeli en yüksek ilçelerden biri olan Özalp. Koyunların büyük bölümü de ilçemiz üzerinden Katar'a gönderildi. 7-8 aylık Akkaraman ve Morkaraman ırklarından oluşan toklu koyunlar yoğun talep gördü. Gönderilen koyunların büyük bölümü ilçemiz üzerinden gerçekleşti. Hayvan ihracatı yapmak isteyen firmaların taleplerini bakanlığımızın ilgili birimlerine gönderiyoruz. Başvuruların incelenmesinin ardından uygun görülen firmalara ihracat izni veriliyor. Bakanlığın verdiği izin sayesinde Van'da küçükbaş hayvan besiciliğinde de büyük bir canlanma oldu."

Katar'a ihracatın başlamasının hayvancılığa olan ilgiyi de artırdığını vurgulayan Polat, "Bu ihracat yeni bir pazar oluşturdu. Bu sayede hayvancılık canlandı ve genişledi. Besiciler hayvanlarını daha rahat elden çıkarmaya başladı. İhracat olunca besicilerimiz hayvan yetiştiriciliğini daha bilinçli ve sağlıklı yapmak için çaba gösterdi. Bu çalışmalarımızı genişletmeye çalışıyoruz." dedi.

"HAYVANCILIĞIN GELİŞMESİ ADINA UMUT VERİCİ"

Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer de uzun bir aradan sonra Van'dan canlı hayvan ihracatı yapıyor olmanın önemine değindi.
Bu çalışmanın, gençlerin tarım ve hayvancılığa teşvik edilmesi açısından çok önemli olduğunu belirten Süer, "Girişimcilerimizin Katar ile başlayıp Kuveyt'e uzanan canlı hayvan ihracatı yolculuğu, pek çok üreticimizi cesaretlendirip rol model olacaktır. İthalatla değil, ihracatla ön planda olmalıyız. Hükümetimizin de destekleri ile Van'ın eski dönemlerdeki hareketliliğe dönmesini temenni ediyoruz. Van Ticaret Borsası olarak göreve geldiğimiz günden bu yana kent ekonomisine değer katacak her çalışmanın takipçisi ve destekçisi olduk. Bu değerli hamlenin borsa üyelerimiz tarafından yapılmasından da ayrıca mutluluk ve gurur duyuyorum." diye konuştu.

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