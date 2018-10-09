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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
09.10.2018 - 09:29, Son Güncelleme:

Van’da incir yetiştirildi

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Van’da incir yetiştirildi

Meraklı dede bu kez incir yetiştirdi.

VAN’ın İpekyolu ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Cahfer Sadık Işık, evinin bahçesine diktiği incir ağacından ilk meyveyi almayı başardı. 

Türkiye’de yaygın olarak Ege ve Akdeniz bölgesinde yetişen, soğuğa ve don olaylarına karşı dayanıksız olan incir, karasal iklime sahip Van’da da yetiştirildi. İpekyolu ilçesine bağlı Vali Mithat Bey Mahallesi’nde tropik meyve yetiştiriciliği merakı olan Cahfer Sadık Işık, kentte yetişmesi zor olan cennet hurmasından sonra bu kez de incir yetiştirdi.

Yaklaşık 10 yıl önce Ordu’dan getirdiği incir fidesini kent merkezindeki evinin bahçesine diken Işık, bakımını ilgiyle sürdürdüğü incir ağacından bu yıl ürün elde etmenin sevincini yaşıyor. Karasal iklimde cennet hurması, incir gibi meyveleri yetiştirmeyi başaran Işık, daha sonraki yıllarda zeytin ve kestane yetiştirmeyi hedefliyor.

İHA muhabirine konuşan Cahfer Sadık Işık, incir fidesini Van’daki soğuk havaya karşı kamufle ettiğini belirtti. Daha sonra incir fidesinin soğuk havaya karşı uyum sağladığını ve kamufleye gerek kalmadığını ifade eden Işık, “İncir fidesini 10 yıl önce Ordu’dan getirmiştim. İncir ağacını bu mevsime alıştırdık. İlk getirdiğim yıllarda incir fidesini soğuğa karşı kamufle ediyorduk. Daha sonraki yıllarda ağaç mevsime alıştı ve kamufleye gerek kalmadı. Eğer incir ağacına düşündüğüm hastalık vurmazsa bu ağaç büyüyecektir” dedi

 

“HERKES HAYRET EDİYOR”

İncir ağacını bahçede görenlerin şaşkınlığını gizleyemediğine dikkat çeken Işık, ‘incir ağacı Van’da olur mu’ diye herkesin hayret ettiğini kaydetti. Işık, “Biz mücadele ettik ve başardık. Her şeyde olduğu gibi bu ağacı yetiştirmek de büyük emek istiyor. Ziraat konularını çok merak ediyorum. Van’da zeytin ve kestane yetiştirilebilir. Ancak mandalina ve yenidünya gibi meyveleri denedim, onlar yetişmiyor. Bu meyveler soğuğu çabuk aldığı için baş edilmesi çok zor oluyor. Ancak incir ağacını kurtarabildik” diye konuştu.

Yetiştirdiği incirlerin tat ve aroma konusunda çok lezzetli olduğunu ileri süren Işık, soğuk havada yetişen meyvenin sıcak havada yetişen meyveden daha güzel olduğunu dile getirdi. Işık, Van’da incir yetiştirerek bir ilki başardığını, ziraat merakı olanların incir yetiştirmeyi daha ileri bir noktaya taşıyabileceğini kaydetti.

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