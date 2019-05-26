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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.05.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

Van'da 50 tekstil fabrikası kurulacak

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Van'da 50 tekstil fabrikası kurulacak

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında hazırlanan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca desteklenen "Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi" projesiyle Van'da 50 tekstil fabrikası kurulacak ve 15 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Van'da ekonomik canlılığı artırmak ve işsizlik sorununu çözmek amacıyla Van-Hakkari kara yolunda 300 dönüm alana kurulan Tekstilkent'te doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. 

DAKA, bunun üzerine yeni yatırımcıların yer talebini karşılamak amacıyla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 5. etapta 100 hektarlık alana Tekstil Organize Sanayi Bölgesi kurulması için hazırladığı projeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sundu. 

Bakanlık, onay verdiği proje için Van'a 16 milyon lira kaynak gönderdi. 

100 hektarlık alana kurulacak yeni Tekstilkent için imar çalışmalarını başlatan DAKA, bir ay içinde ihale sürecini tamamlayarak firmalara yer tahsisi yapmayı hedefliyor. 

Tekstilkent ve OSB'de ihtiyaç duyulacak malzemelerin satışının yapıldığı iş yerleri, kafe, restoran, kreş, OSB'deki firmalara hizmet verecek resmi kurum ve kuruluşların ofisleri ile yaklaşık 50 fabrika binasının bulunacağı projeyle Van'da yaklaşık 15 bin kişiye istihdam sağlanması bekleniyor. 
DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, AA muhabirine, yatırım yapmak için yer talebinde bulunan birçok yatırımcının talebine kayıtsız kalmayarak Tekstil OSB projesini hazırladıklarını söyledi. 

Bunun için Van Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 100 hektarlık alanın "Van Tekstil ve Hazır Giyim OSB" projesi için hazırlandığını kaydeden Güray, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katıldığı törenle projenin sözleşmesini imzaladıklarını belirtti. 

YER TAHSİSİ İÇİN İMAR ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Proje için gerekli olan kaynağın hesaplarına aktarıldığını ve alanda imar çalışmalarının yürütüldüğünü ifade eden Güray, imar tamamlandıktan sonra ihale sürecini tamamlayıp firmalara yer tahsisi yapacaklarını aktardı. 

Yatırım için yer tahsisi bekleyen birçok firmanın bulunduğunu vurgulayan Güray, şöyle devam etti: 

"Geçen hafta 250 kişi ile üretime başlayan bir firmamıza yer olmadığı için OSB'de boş fabrika binası kiralandı. Şu anda bizden yatırım yapmak için yer bekleyen, mevcut üretim yeri yetmediği için yeni yer talebinde bulunan firmalar var. Bizim en kısa zamanda projeyi tamamlayarak yatırımcılara tahsis etmemizi bekliyorlar. 100 hektarlık alanda oluşturacağımız 70 parseli planladığımız gibi firmalara tahsis ettiğimizde 15 bin civarında istihdama ulaşmasını bekliyoruz. Yatırımcılar OSB'de yatırım yapacağı için 6. bölge teşviklerinden de yararlanabilecekler." 

Hakkari yolundaki Tekstilkent'in yüzde 100 doluluğa ulaştığını ve Türkiye'nin birçok yerinde örnek gösterildiğini belirten Güray, yeni proje ile Van'ın bölgede tekstil üssü olabileceğini dile getirdi. 

"UZAK DOĞU İLE REKABET AÇISINDAN ÖNEMLİ"

Türkiye'nin dünyada tekstil sektörüne yön veren ülkelerden biri olduğunun altını çizen Güray, şu değerlendirmelerde bulundu: 
"Bir Uzak Doğu gerçeği var, bununla rekabet edebilmek tamamen maliyete bağlı. Tekstil, emek yoğun bir sektör. Bu anlamda 6. bölge teşvikleri yatırımcılara can suyu oldu. Maliyetleri düşürmek için firmalardan bölgemize yoğun ilgi var. Önümüzdeki yıllarda bu talebin artacağına inanıyorum. Ülkemizin dövizle ilgili yaşadığı gelişmeler ekonomide negatif görünse de ihracat yapan firmalar için pozitif. Bunun başında tekstil geliyor. Bütün piyasalarda yaşanan durgunluğa rağmen Tekstilkent'te yoğunluk devam ediyor. Bunun bölgemize fayda sağlayacağına inanıyorum." 

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