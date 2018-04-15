Van’a 380 kişilik çağrı merkezi
VODAFONE, Türkiye çapında 11’inci çağrı merkezini Van’da yaklaşık 10 milyon TL yatırımla hizmete açtı.
Vodafone, yaptığı bu yatırımla bölgesel kalkınmanın devamlılığının sağlanmasına ve istihdamın arttırılmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.
Yaklaşık 380 kişinin görev yaptığı ve istihdamın yüzde 64’ünü kadınların oluşturduğu Vodafone Van Çağrı Merkezi, bölgede yaşayan genç nüfusun kariyer ve gelecek hedeflerini hayata geçirmesine de destek olacak.
Çağrı merkezinin açılışında konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, özellikle hizmet sektörünün, kadınların ekonomiye kazandırılması için bir fırsat olduğunu ifade ederek, “Sadece İstanbul, Ankara ve birkaç bilindik sanayi şehrimiz üzerinden bir gelişme sağlıklı değil; sürdürülebilir değildir. Sadece birkaç il üzerinden kalkınma olmaz. Van geliştikçe, Doğu geliştikçe, Anadolu’nun birbirinden güzel illeri geliştikçe, Türkiye gelişecektir. Türkiye’nin tam anlamıyla kalkınması ancak Van’ın, Ağrı’nın, Hakkari’nin, Muş’un; tüm illerimizin kalkınmasıyla olur” dedi.
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