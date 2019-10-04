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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
04.10.2019 - 19:08, Son Güncelleme:

Valilikten kritik uyarı! "Kalitesi ve niteliği çok önemli"

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Şanlıurfa Valiliğince oluşturulan "Kütlü Pamuklarda Kirlenmeyi Önleme Komisyonu"ndan pamuk üreticilerine pamuğun temiz toplanması uyarısında bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye ekonomisinde önemli konuma sahip pamuktaki kirlenmenin ortadan kaldırılması için toplanması, taşınması, muhafazası ve depolanması esnasında yüzde 100 pamuktan mamul bez ve ipliklerin kullanılmasının zorunlu olduğu, bununla birlikte naylon, gübre çuvalı, doğal ve sentetik elyaf karışımı gibi kirlenmeye neden olan malzemelerin kullanılması ve karıştırılması yasaklandı.

Valilik tarafından oluşturulan "Kütlü Pamuklarda Kirlenmeyi Önleme Komisyonu", her yıl eylül, ekim ve kasım aylarında periyodik olarak pamuk toplama alanları ile çırçır prese fabrikalarını denetleyerek bilgilendirme çalışmaları yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Çakmaklı, hasatta pamuğun temiz toplanması ve mutlaka saf pamuktan üretilmiş çuvallarda taşınmasının önemine dikkati çekti.

Şanlıurfa'nın Türkiye'de en fazla pamuk yetiştirilen üretim merkezi olduğunu ve bu pamuğun kalitesinin korunması gerektiğini vurgulayan Çakmaklı, şöyle devam etti:

"Ülkemizdeki pamuğun yüzde 45'i Şanlıurfa'da üretiliyor. Üretilen pamuğun kalitesi ve niteliği çok önemlidir. Ayrıca üreticilerimizin üretimden maksimum kar elde etmesi için pamuğun temiz toplanması gerekmektedir. Buna büyük önem veriyor, bu konuda büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Son yıllarda bu konuda kurum ve kuruluşlar açısından büyük bir duyarlılık oluştu. Şanlıurfa pamuğunun kalitesinin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde hak ettiği seviyeye ulaşmasını istiyoruz.

Valilikten kritik uyarı Kalitesi ve niteliği çok önemli

Bu yüzden pamuğun sanayiye temiz olarak ulaştırılması çok önemlidir. Pamuğun toplanmasından, nakliyesinden, depolanmasına ve işlenmesine kadar olan süreç büyük önem taşımaktadır."

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Peltek de gerek elyafı gerekse uzunluğuyla Türkiye'nin en kaliteli pamuğunun Şanlıurfa'da üretildiğini ancak kalitesinin muhafaza edilemediğini belirtti.

Peltek, "Ancak bu kaliteyi muhafaza edemiyoruz. Biz bu kaliteyi ne zaman muhafaza edersek Türkiye'de pamuğu en pahalı şekilde değerlendirip satacağız." ifadelerini kullandı.

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