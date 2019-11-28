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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
28.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Vakko 13 yıl sonra Beyoğlu’na dönüyor

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Vakko 13 yıl sonra Beyoğlu’na dönüyor

2006’da İstanbul Beyoğlu’ndaki 44 yıllık mağazasından ayrılan Vakko, 13 yıl aradan sonra Beyoğlu’na geri dönüyor.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız geçtiğimiz günlerde Vakko’ya Beyoğlu’na dönmesi için çağrıda bulunmuş ‘Sayın Cem Hakko’yu ziyaret edeceğim. Kendisinden yeniden gelip Beyoğlu’nda dükkan açmasını isteyeceğim’’ demişti. Beyoğlu Belediye Başkanı’nın bu çağrısına Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko’dan karşılık geldi. Önceki gün Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ı ziyaret eden Cem Hakko, Yıldız’ın Vakko’nun Beyoğlu’na geri dönme çağrısına olumlu baktıklarını açıkladı. Gerekli çalışmaların kısa vadede yapılacağını söyleyen Hakko, yer hazırlıklarına önümüzdeki günlerde başlayacaklarını açıkladı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise, Cem Hakko’nun Beyoğlu’na dönme kararını memnuniyetle karşıladığını ve Beyoğlu ile özdeşleşen markalar için bunun önemli bir adım olduğunu söyledi.

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