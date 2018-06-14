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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
AA
14.06.2018 - 11:26, Son Güncelleme:

Uyarı geldi! Dönüş biletleri tükendi

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Uyarı geldi! Dönüş biletleri tükendi

Ramazan Bayramı sonrası İstanbul'a dönüşlerde seçim nedeniyle otobüs biletleri tükenirken, ek seferlerin biletleri de satılmaya başlandı. TOFED Genel Başkanı Özcan: "Daha önceden bayram öncesi memleketine giden vatandaşlar, okulların yaz tatiline girmesi nedeniyle hemen dönmüyordu. Ancak bu yıl seçim nedeniyle dönüşlerde yoğunluk yaşanıyor. Normalde İstanbul'a günde bin 400-bin 500 otobüs seferi yapılıyor. Ancak bayramdan sonra, 18-23 Haziran'da otobüs biletlerinin tükenmesi nedeniyle günlük 500-600 ek sefer koyduk ve onların satışına başladık" açıklamasında bulundu.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, Ramazan Bayramı sonrası seçim nedeniyle İstanbul'a dönüş biletlerinin tükendiğini belirterek, "Daha önceden bayram öncesi memleketine giden vatandaşlar, okulların yaz tatiline girmesi nedeniyle hemen dönmüyordu. Ancak bu yıl seçim nedeniyle dönüşlerde yoğunluk yaşanıyor." dedi.

Özcan, normalde İstanbul'a günde bin 400-bin 500 otobüs seferi yapıldığını ancak bayramdan sonra, 18-23 Haziran için otobüs biletlerinin tükenmesi nedeniyle günlük 500-600 ek sefer koyduklarını ve bu biletlerin satışına başladıklarını bildirdi.

Birol Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'na kadar İstanbul'dan Trakya ve Anadolu'ya giden otobüslerin biletlerinin tükendiğini ve günlük ek sefer koyduklarını anımsattı.

Okulların tatil olmasının da etkisiyle gidişlerde ek seferlerin biletlerinin de satıldığını ifade eden Özcan, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri nedeniyle dönüşlerde de yoğunluk yaşandığını kaydetti.

Özcan, "Daha önceden bayram öncesi memleketine giden vatandaşlar, okulların yaz tatiline girmesi nedeniyle hemen dönmüyordu. Ancak bu yıl seçim nedeniyle dönüşlerde yoğunluk yaşanıyor." dedi.

"EK SEFERLERİN BİLETLERİ SATILMAYA BAŞLANDI"

TOFED Genel Başkanı Özcan, Anadolu ve Trakya'dan İstanbul'a her gün bin 400-bin 500 otobüs seferi yapıldığını, her otobüste ortalama 45 yolcunun yer aldığını belirterek, "Ancak bayramdan sonra, 18-23 Haziran'da otobüs biletlerinin tükenmesi nedeniyle günlük 500-600 ek sefer koyduk ve onların satışına başladık. Vatandaşlar 'biletler bitti' diye acele etmesin. Ek seferler talebe cevap verebilecek." diye konuştu.

Son dönemde uçak bileti fiyatlarının ciddi şekilde arttığını, bu nedenle vatandaşların otobüslere ilgisinin devam ettiğini ifade eden Özcan, "Özellikle son güne yakın alınan uçak biletleri ateş pahası... Ancak bizde bakanlıkça tavan bilet fiyatı uygulanıyor. Biz o rakamları geçemiyoruz." dedi.


 

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