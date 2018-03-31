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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
31.03.2018 - 09:42, Son Güncelleme:

Şikayetçi oldu, suçlu çıktı!

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Şikayetçi oldu, suçlu çıktı!

Türkiye'de bitkisel zayıflama ürünü imal eden HHS firması, kendi ürünlerinin sahtesini satanları şikayet edince cezaya çarptırıldı.

Sadece eczanelere sattığı bitkisel ürünlerinin sahtesini satanlara karşı savaş açan HHS firması, internet üzerinden satış yapan bu sahtekarları "Alo Gıda" hattına şikayet etti. Ettiği şikayetten sonra telefonuna "şikayetiniz oluşturulmuştur" diye mesaj geldi. Firma sahibi sahtekarları şikayet etmenin mutluluğunu yaşarken, firmaya ardı ardına 5 defa her biri on binlerce lira meblağında 5 ceza geldi. Ürünlerinin sahtesini şikayet ettiklerinden dolayı kendilerine ceza gelen firma neye uğradığını şaşırdı. Bu da yetmedi firma savcılığa sevk edildi. Ayrıca HHS bitkisel ürünler firması, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının listesinde gıda sahtekarı olduğu gerekçesiyle teşhir edildi. Bu defa eczaneler ürünleri iade etmeye başladı. Firmanın başına sahtekarlardan dolayı gelmeyen kalmadı.

FX15 İSİMLİ ÜRÜNDEN KİMYASAL MADDE ÇIKTI

Konuyla ilgili açıklama yapan firma sahibi Hasan Hüseyin Sarı, 'Bir gün iş yerimize İl Tarım Müdürlüğünden denetleme memurları geldi. Prolayf FX15 isimli bir ürünün içeriğinde bir kimyasal madde çıktığını söylediler. Biz de bu ürünün bize ait olmadığını, 2006 yılından itibaren de bu ürünü üretmediğimizi ve piyasaya sürmediğimizi, piyasada bulunan ürünlerin tamamının sahte olduğunu kendilerine ilettik. Tutanak tuttular. Aradan bir müddet sonra aynı ürünle ilgili aldıkları analiz sonuçlarına itiraz edip etmediğimizi sordular. Bizler de bu ürünlerin bize ait olmadığını, bize ait olmayan ürünlerin içeriği hakkında bir bilgimiz olmadığını, dolayısıyla itiraz etmemizin söz konusu olmadığını, bu ürünü nereden temin ettilerse yasal işlemleri onlar hakkında yapmaları gerektiğini ifade ettik. Gittiler ve bir müddet sonra denetleme memurları yeniden geldi. Bu kez söz konusu sahte ürünlerin bizim firmada olup olmadığıyla ilgili araştırma yaptılar ve ürünlere rastlanmadığı diğer hijyen konularında firmamızın yeterli olduğunu beyan eden bir rapor daha tuttular' dedi. 

ÜRÜNLERİ TOPLATMA KARARI ÇIKTI

Sarı sözlerine şu şekilde devam etti; 'Bu kez bu ürünlerle ilgili toplatma kararı çıktı. Piyasadaki sahte ürünleri toplatın diye bize bir ihbar geldi. Bizim sahte ürünleri kolluk kuvvetimiz olmadığı için toplama imkanımız yok. Yapacağımız bir şey var, telefonu kaldırıp Alo Gıda hattına sahte ürün satan internet sitelerini tek tek şikayet etmek. Biz de bunları şikayet ettik. Ettiğimiz şikayetlerden sonra cep telefonumuza talebinizle ilgili başvurunuz oluşturulmuştur diye mesaj geldi. Biz görevimizi yapmış olmanın mutluluğu içinde yaşarken, bir müddet sonra bizim şikayet ettiğimiz sahte ürünlerden numuneler alınmış. Alınan numuneler analize gönderilmiş, analizde kimyasal ilaç etken maddesi çıkmış. Çıkan bu ilaç etken maddesinden dolayı kutunun üstünde bizim adımız yazdığı için bizim firmamıza para cezası yazmışlar. Bununla ilgili sulh ceza hakimliğine itiraz yolumuzun açık olduğu belirtilmiş. İtirazlarımızı yaptık. Bize 3 gün arayla her biri on binlerce liralık 5 ceza geldi. Bu cezalar bize gelince şoke olduk. Söz konusu sahte ürün satan firmaları ve internet sitelerini şikayet eden biziz, ettiğimiz her şikayetten bize ceza yazılıyor. Sadece ceza yazılmıyor, ceza yazıldıktan sonra bir de bizi savcılığa sevk ediyorlar. Bizim yaptığımız şikayetten dolayı bir de savcılığa gidiyoruz' dedi.

 

 

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