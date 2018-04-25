AA muhabirinin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan GÃ¶kalp, TÃ¼rkiye'nin istatistik altyapÄ±sÄ±ndan sorumlu olan TÃœÄ°K'in, baÅŸta BirleÅŸmiÅŸ Milletler ve Avrupa BirliÄŸi (AB) istatistik ofisleri olmak Ã¼zere uluslararasÄ± kurum ve kuruluÅŸlarca belirlenen tanÄ±m, kapsam ve standartlarÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

TÃœÄ°K olarak yaptÄ±klarÄ± iÅŸin Ã¶nemine dikkati Ã§eken GÃ¶kalp, istatistiÄŸin, geÃ§miÅŸi anlamanÄ±n, bugÃ¼nÃ¼ yÃ¶netmenin ve geleceÄŸi planlamanÄ±n anahtarÄ± olduÄŸunu ifade etti.Â

GÃ¶kalp, son zamanlarda kayÄ±t sisteminin geliÅŸmesiyle ekonomik araÅŸtÄ±rmalar kapsamÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ±nÄ±, idari kayÄ±tlardan elde ettiklerini aktararak, artÄ±k modern bir istatistik Ã¼retim sÃ¼reci yÃ¶nettiklerini kaydetti.Â

YapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar sayesinde istatistiklerin daha kaliteli ve nitelikli Ã¼retildiÄŸine iÅŸaret eden GÃ¶kalp, "Ä°dari kayÄ±t sÃ¼recinde Ã§oÄŸu AB Ã¼lkesine gÃ¶re daha iyi bir sÃ¼rece geldik. Ä°dari kayÄ±tla beraber daha kapsayÄ±cÄ± ve genel bilgileri almÄ±ÅŸ oluyoruz." diye konuÅŸtu.Â

GÃ¶kalp, verilerin tek elden derlenmesine iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸmalara yÃ¶nelik soru karÅŸÄ±sÄ±nda, "TÃ¼rkiye'de her bir kurumun kendine mÃ¼nhasÄ±r bir yapÄ±sÄ± var. Her kurum belli standartlarda bu veriyi Ã¼retmek zorunda.

Burada da aynÄ± standartlar kullanÄ±lmak zorunda. TarÄ±mla ilgili TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ±, eÄŸitimle ilgili Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± veri Ã¼retir. Ancak bu ÅŸekilde nitelikli veri Ã¼retiliyor. Resmi istatistik programÄ±mÄ±zda hangi veriyi kimin Ã¼reteceÄŸi tanÄ±mlanmÄ±ÅŸ durumda." ifadelerini kullandÄ±.Â



"ANKET Ã–RNEKLEMÄ°NÄ° KAFAMIZA GÃ–RE SEÃ‡MÄ°YORUZ"Â



GÃ¶kalp, verilerin toplanmasÄ± ve kiÅŸisel bilgilerin edinilmesi noktasÄ±nda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± sorunlara yÃ¶nelik soruyu, ÅŸÃ¶yle yanÄ±tladÄ±:Â

"Verinin derlenmesiyle ilgili Ã¶rneklemi belirlerken, Ulusal Adres Veri TabanÄ±ndan faydalanarak bir hane ya da iÅŸ yeri belirliyoruz. Bunu da biz kendi kafamÄ±za gÃ¶re seÃ§miyoruz. Tamamen olasÄ±lÄ±klÄ± Ã¶rnekleme yÃ¶ntemine gÃ¶re seÃ§iliyor. Gelen kiÅŸi hangi konumda ve durumda olursa olsun, Ã¶rnekleme kim Ã§Ä±ktÄ±ysa kanun kapsamÄ±nda cevap verme yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ var.

Tabii ki bu insanlarÄ±n bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±. Bazen cevap vermek iÃ§in ikna oluyorlar, bazen de olmuyorlar. Hanelerimiz bilgi verirse, verileri derliyoruz ama her ÅŸeye raÄŸmen kiÅŸi bilgi vermeyi reddediyorsa kanun kapsamÄ±nda idari para cezasÄ± uygulanÄ±yor. KiÅŸinin herhangi bir iÅŸi yapÄ±yor olmasÄ± ona bir ayrÄ±calÄ±k tanÄ±mÄ±yor. Yasalar Ã¶nÃ¼nde hepimiz eÅŸitiz."Â

Memleket iÃ§in yapÄ±lan bir iÅŸi herkesin desteklemesi gerektiÄŸini vurgulayan GÃ¶kalp, "Bizim beklentimiz, personelimize kolaylÄ±k gÃ¶sterilmesi. Personelimiz alana gittiÄŸinde mutlaka gÃ¶rev onay belgesi ve bir de kimlik belgesi vardÄ±r. Hanelerimiz gelen kiÅŸileri ayÄ±rt etmesi iÃ§in bu sorgulamalarÄ± yapmalÄ±. BunlarÄ± kontrol etmesinin ardÄ±ndan bizim sorularÄ±mÄ±za doÄŸru ve gÃ¼venilir cevaplar vermeli. VatandaÅŸÄ±mÄ±zdan beklentimiz bu anlamda kendilerine dÃ¼ÅŸen sorumluluÄŸu yerine getirmesi." dedi.Â



"SANAYÄ° ÃœRETÄ°MÄ° VE MÄ°LLÄ° GELÄ°R ARASINDAKÄ° PARALELLÄ°K Ã‡OK NET BÄ°R HALE GELDÄ°"Â

Ä°smail GÃ¶kalp, sanayi Ã¼retimi endeksinde hesaplama yÃ¶nteminin deÄŸiÅŸmesine iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde de bulunarak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"Daha Ã¶nce sanayi Ã¼retimini sabit yÄ±l ve miktar endeksiyle aÃ§Ä±klÄ±yorduk. Burada ekonomide aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± olan firmalarÄ± kapsama alarak her ay yapÄ±lan ankete gÃ¶re miktar artÄ±ÅŸÄ±nÄ± hesaplÄ±yorduk. Åžimdi ise idari kayÄ±tlara geÃ§iÅŸ yaptÄ±k. Ä°dari kayÄ±tlarla beraber ciro hesaplamasÄ± da yapmÄ±ÅŸ oluyoruz. BÃ¶ylece daha net ve nitelikli veri Ã¼retiliyor. Bu, kesinlikle sadece bizim deÄŸil, AB istatistik kurumlarÄ±nÄ±n da geÃ§tiÄŸi bir yÃ¶ntem. Bu yÃ¶nteme geÃ§iÅŸle kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± azaltmÄ±ÅŸ ve veri kayÄ±plarÄ±nÄ± gidermiÅŸ olduk. Gelir Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan kayÄ±tlarÄ± aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z anda, bir firmanÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¼retim otomatik olarak bizim verilerimize yansÄ±yor."



Bir Ã¼rÃ¼nÃ¼n Ã¼retim miktarÄ±nÄ±n deÄŸil, niteliÄŸinin daha Ã¶nemli olduÄŸunu vurgulayan GÃ¶kalp, bu kapsamda Ã¶zellikle teknolojik Ã¼rÃ¼nlerde miktarla birlikte cironun baz alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini, yeni yÃ¶ntemle bunu saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

GÃ¶kalp, yeni yÃ¶nteme geÃ§melerinin ardÄ±ndan sanayi Ã¼retimi endeksi ile milli gelir verileri arasÄ±ndaki paralelliÄŸin Ã§ok net bir hale geldiÄŸine dikkati Ã§ekti.Â

BaÅŸka verilerde bu tarz deÄŸiÅŸikliÄŸin gÃ¶rÃ¼lÃ¼p gÃ¶rÃ¼lmeyeceÄŸine iliÅŸkin de GÃ¶kalp, "Tabii, bizim AB ile uyum Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam ediyor. Bir yerde metodolojik bir deÄŸiÅŸiklik olduÄŸunda, uyum Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda TÃœÄ°K olarak bu entegrasyonu Ã¼st dÃ¼zeyde saÄŸlarÄ±z. ZamanÄ±n ve teknolojinin gerektirdiÄŸi metotlarÄ± kullanmaya devam edeceÄŸiz." diye konuÅŸtu.Â

GÃ¶kalp, TÃœÄ°K'in Ã¼retim sÃ¼reci takviminden bahsederek, AB Ã¼lkelerinde bulunmayan bu takvimin daha nitelikli ve kaliteli istatistik Ã¼retmelerini saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã¼retilen istatistiklerin takvimle disipline edilmesinin Ã¶nemli olduÄŸunu dile getirdi.Â



"VERÄ° SÄ°STEMÄ°MÄ°Z Ä°LERÄ° DÃœZEYDE, TÃœM HATALARI AYRIÅžTIRIYOR"Â

Ä°smail GÃ¶kalp, istatistiklerdeki hata paylarÄ± ve bunun giderilmesi iÃ§in neler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik bilgi verdi.Â

TÃœÄ°K olarak, veri giriÅŸleri ve analizlerinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶zel sistemlerinde analiz perspektif metodunu kullandÄ±klarÄ±nÄ± aktaran GÃ¶kalp, "Burada ileri dÃ¼zeyde bir duruma eriÅŸtik.

Veri elimize geldiÄŸinde, sistem nerede bir hata varsa, onu ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor ve personelimiz ilgili birime dÃ¶nerek hatalarÄ± dÃ¼zeltiyor. DÃ¼zeltilen veriler sisteme iÅŸleniyor. Bu bizim iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir avantaj." dedi.Â

GÃ¶kalp, verinin iÅŸlenmesi sÃ¼recinde birden Ã§ok kontrol mekanizmasÄ± ve inceleme aÅŸamalarÄ±nÄ±n olduÄŸunu vurgulayarak, Ã§apraz sorgulama ve kalite denetim merkezi gibi uygulamalarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸunu, bu sayede detaylÄ± bir ÅŸekilde verileri ele aldÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.Â

Bu zamana kadar TÃœÄ°K'in kamuyouna 2 hatasÄ±nÄ±n yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan GÃ¶kalp, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:Â

"YapÄ±lan hatayla ilgili, kurum baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan kamuoyuna duyuru yapÄ±lÄ±yor ve veri daha sonra revize ediliyor. DÃ¼nyada hata oranlarÄ± nasÄ±ldÄ±r bilmiyorum ama bizim istatistik Ã¼retim sÃ¼recinde kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tekniklerin daha Ã¼st dÃ¼zey bir hale geldiÄŸini sÃ¶yleyebilirim. AnketÃ¶rlerimiz bir haneyi 1 deÄŸil, 3-5 kez ziyaret ederek kiÅŸinin kendisinden birebir bilgiyi alÄ±yor. BugÃ¼n AB'de proxy (temsilci) oranlarÄ± yÃ¼zde 15 gibi gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor ama biz proxy oranlarÄ±nda yÃ¼zde 10'lara, yÃ¼zde 5'lere dÃ¼ÅŸtÃ¼k. Bu kalitemizin bir gÃ¶stergesi. Biz Ã¼rettiÄŸimiz istatistiklere gÃ¼veniyoruz."Â



"GEREKEN YERDE GEREKLÄ° REVÄ°ZYONLARI YAPIYORUZ"Â

Ä°smail GÃ¶kalp, bir verinin uluslararasÄ± standartlarda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±labilmesi iÃ§in metottaki deÄŸiÅŸiklik neyse aynÄ±sÄ±nÄ± uygulamak ve revizyon yapmak durumunda olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Kendine mÃ¼nhasÄ±r Ã¼retilen istatistiÄŸin, bir baÅŸka Ã¼lke verisi ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan GÃ¶kalp, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â

"Bizim en Ã¶nemli temel deÄŸerlerimiz arasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ±n bilimsel olmasÄ±, mesleki baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ve istatistiklerin ulusal ve uluslararasÄ± standartlarda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±labilir olmasÄ± var. UluslararasÄ± standartlara uyum saÄŸlamamÄ±z lazÄ±m. Ã‡ok net sÃ¶yleyebilirim ki bizim sÄ±nÄ±flamalarda kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z standartlar AB'nin Ã¼zerinde.

Ä°statistiklerin karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±labilmesi iÃ§in, metodolojinin aynÄ± olmasÄ± Ã¶nemlidir. AynÄ± tanÄ±m, aynÄ± kapsam, aynÄ± yÃ¶ntem kullanÄ±lmak durumunda. TÃœÄ°K, AB'de bir metodolojik deÄŸiÅŸiklik olduÄŸunda ona uymak durumunda. Biz kalite denetim raporlarÄ±mÄ±zÄ± bile dÃ¼zenli olarak AB'ye gÃ¶nderiyoruz. TÃœÄ°K'in Ã¼rettiÄŸi istatistikleri kamuoyunda gÃ¼venilir hale getiren uluslararasÄ± standartlarÄ± benimsemesi ve gerektiÄŸinde revizyonlarÄ± yapmasÄ±dÄ±r. Gereken yerde anÄ±nda gerekli revizyonlarÄ± yapÄ±yoruz."Â

GÃ¶kalp, TÃœÄ°K olarak yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri "Kaliteli ve GÃ¼venilir Ä°statistik Ä°Ã§in Muhtarlarla El Ele" projesinden de bahsederek, yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar hakkÄ±nda muhtarlarÄ±n bilgilendirildiÄŸini, bÃ¶ylece alana Ã§Ä±kan Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n muhtarlardan yardÄ±m alarak iÅŸlerini kolaylaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

"TÃœÄ°K KapÄ±larÄ±nÄ± Ã–ÄŸrencilere AÃ§Ä±yor" projesi kapsamÄ±nda da Ã¶ÄŸrencilerin kurumu ziyaret ederek TÃœÄ°K Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± hakkÄ±nda bilgi sahibi olduklarÄ±na deÄŸinerek, ayrÄ±ca geÃ§en yÄ±llarda Ã§eÅŸitli okullara bilgisayar ve mobilya hibesi yaparak eÄŸitime destek verdiklerini, okullarda TÃœÄ°K tanÄ±tÄ±mÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.Â