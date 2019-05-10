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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
10.05.2019 - 07:25, Son Güncelleme:

Ürdün, Irak ve Mısır arasında ekonomik anlaşma

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Ürdün, Irak ve Mısır arasında ekonomik anlaşma

Ürdün, Irak ve Mısır arasında ekonomi, ticaret ve enerji alanlarında iş birliğini geliştirme anlaşması imzalandı.

Ürdün'ün başkenti Amman'da Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanı Tarık Hammuri, Irak Sanayi Bakanı Salih el-Cuburi, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Amr Nassar'ın katılımıyla bir toplantı düzenledi. 

Bakanlar, üç ülke arasında ekonomi, ticaret ve enerji alanlarında iş birliğini geliştirmek için anlaşma imzaladı. 

Anlaşmanın küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesinde iş birliği yapılması ve ortak sanayi bölgelerinin genişletilmesi konularını kapsadığı belirtildi. 
Amman'daki toplantının üç ülke bakanlarının yapılan anlaşmalar için bir çalışma planı ve uygulama mekanizmaları hazırlamak üzere her altı ayda bir düzenledikleri periyodik toplantıların bir parçası olduğu kaydedildi. 

Son olarak Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah mart ayında Mısır'ın başkenti Kahire'de üçlü bir zirve gerçekleştirmişti. Zirvede, terörle mücadele ve stratejik ekonomik iş birliği başta olmak üzere yedi ayrı konu ele alınmıştı. 

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