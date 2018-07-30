Unutulan bagaj davasında şirket haksız bulundu
İstanbul’dan Estonya’nın başkenti Tallinn’e giden yolcunun valizini kaybeden havayolu şirketi haksız bulundu. Tüketici mahkemesi kayıp valiz için şirketin ödeme yapmasına hükmetti. Kesin kararla birlikte, belirlenen tutar yolcuya icra kanalı ile ödendi. Av. Mehmet Emin Şentürk, kararın emsal nitelikte olduğuna işaret etti.
BİLİŞİM uzmanı Affan Emre Edgü geçen yıl 7 Mayıs günü İstanbul’dan Tallinn’e uçtu. Uçaktan inen Edgü valizini almak için sıraya girdi. Ancak saatler geçse de Edgü valizini alamadı. Havayolu şirketi personeli ile temasa geçen Edgü valizini bulamadı. İstanbul dönüşü tekrar şirket ile temasa geçen Edgü valizde bulunan eşyaların değerinin 980 TL olduğunu belirtti. Şirket, Edgü’ye 1500 lira ödemeyi teklif etti. Ancak Edgü şirketin teklifini kabul etmeyerek yargı yoluna gitti.
5 BİN LİRALIK ALACAK DAVASI
Davalı şirket aleyhine Bakırköy Tüketici Mahkemesi’nde 5 bin liralık alacak davası açıldı. Davalı şirket adına yapılan savunmada ise, davanın reddine kararı verilmesi talep edildi.
ŞİRKET HAKSIZ BULUNDU
Mahkeme tarafları dinledikten sonra kararını verdi. Mahkemenin ‘kesin’ olarak verdiği karara göre şirketin, Edgü’ye 1500 lira ödemesine hükmedildi. Dava masrafları da şirketin üstüne bırakıldı. Kararla birlikte karara konu olan tutar tahsil edildi.
KARAR EMSAL NİTELİKTE
Karara ilişkin değerlendirmede bulunan Affan Emre Edgü’nün avukatı Av. Mehmet Emin Şentürk “Havayolu şirketinin yolcu ve bagaj taşıma genel şartları ile uluslararası hava taşıma sözleşmelerine aykırı ayıplı hizmet sağlandığı gerekçesi ile Bakırköy Tüketici Mahkemelerine tazminat davası açtık.
Davamız ile haklılığımız kabul görmüş ve bu konuda emsal oluşturabilecek bir karar ile taşıyıcı tarafından verilen taşıma hizmetinin Tüketicinin Korunması Kanununa göre ayıplı olduğu ve davacının, kanunun 14’üncü maddesine göre tazminat talebimizin kabulüne karar verildi. Hukuken, kayıp bagaj ve hasarlı bagaj sonucu, yolcuların hava yolu şirketlerinden maddi ve manevi tazminat talep etmek hakları bulunuyor” dedi.
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