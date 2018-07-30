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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
30.07.2018 - 09:26, Son Güncelleme:

Unutulan bagaj davasında şirket haksız bulundu

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Unutulan bagaj davasında şirket haksız bulundu

İstanbul’dan Estonya’nın başkenti Tallinn’e giden yolcunun valizini kaybeden havayolu şirketi haksız bulundu. Tüketici mahkemesi kayıp valiz için şirketin ödeme yapmasına hükmetti. Kesin kararla birlikte, belirlenen tutar yolcuya icra kanalı ile ödendi. Av. Mehmet Emin Şentürk, kararın emsal nitelikte olduğuna işaret etti.

BİLİŞİM uzmanı Affan Emre Edgü geçen yıl 7 Mayıs günü İstanbul’dan Tallinn’e uçtu. Uçaktan inen Edgü valizini almak için sıraya girdi. Ancak saatler geçse de Edgü valizini alamadı. Havayolu şirketi personeli ile temasa geçen Edgü valizini bulamadı. İstanbul dönüşü tekrar şirket ile temasa geçen Edgü valizde bulunan eşyaların değerinin 980 TL olduğunu belirtti. Şirket, Edgü’ye 1500 lira ödemeyi teklif etti. Ancak Edgü şirketin teklifini kabul etmeyerek yargı yoluna gitti.

5 BİN LİRALIK ALACAK DAVASI

Davalı şirket aleyhine Bakırköy Tüketici Mahkemesi’nde 5 bin liralık alacak davası açıldı. Davalı şirket adına yapılan savunmada ise, davanın reddine kararı verilmesi talep edildi.

ŞİRKET HAKSIZ BULUNDU

Mahkeme tarafları dinledikten sonra kararını verdi. Mahkemenin ‘kesin’ olarak verdiği karara göre şirketin, Edgü’ye 1500 lira ödemesine hükmedildi. Dava masrafları da şirketin üstüne bırakıldı. Kararla birlikte karara konu olan tutar tahsil edildi.

Unutulan bagaj davasında şirket haksız bulundu

KARAR EMSAL NİTELİKTE

Karara ilişkin değerlendirmede bulunan Affan Emre Edgü’nün avukatı Av. Mehmet Emin Şentürk “Havayolu şirketinin yolcu ve bagaj taşıma genel şartları ile uluslararası hava taşıma sözleşmelerine aykırı ayıplı hizmet sağlandığı gerekçesi ile Bakırköy Tüketici Mahkemelerine tazminat davası açtık.

Davamız ile haklılığımız kabul görmüş ve bu konuda emsal oluşturabilecek bir karar ile taşıyıcı tarafından verilen taşıma hizmetinin Tüketicinin Korunması Kanununa göre ayıplı olduğu ve davacının, kanunun 14’üncü maddesine göre tazminat talebimizin kabulüne karar verildi. Hukuken, kayıp bagaj ve hasarlı bagaj sonucu, yolcuların hava yolu şirketlerinden maddi ve manevi tazminat talep etmek hakları bulunuyor” dedi.

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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