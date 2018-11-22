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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr/EKONOMİ
22.11.2018 - 12:32, Son Güncelleme:

Ünlü sanayici Hasan Basri Bozkurt hayatını kaybetti

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Ünlü sanayici Hasan Basri Bozkurt hayatını kaybetti

Türkiye sanayisinin önemli isimlerinden Hasan Basri Bozkurt yaşamını yitirdi. İş makineleri üreten Hidromek’i yarım asır kadar önce kuran Bozkurt’un cenazesi yarın toprağa verilecek.

ANKARA merkezli Hidromek’i 1978 yılında kuran Hasan Basri Bozkurt, 71 yaşında vefat etti. Dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Bozkurt’un cenazesi, Cuma günü, Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak öğle namazı sonrası Karşıkaya Mezarlığında toprağa verilecek.

Ünlü sanayici Hasan Basri Bozkurt hayatını kaybetti

Bozkurt'un vefatı, kurucusu olduğu şirketin sosyal medya hesabında da bu fotoğraf karesi ile paylaşıldı.

KÜÇÜK BİR ATÖLYEDE KURDU
Ankara Siteler’de küçük bir atölyede Hidromek’i kuran Bozkurt zaman içinde önemli bir başarı elde etti. Şirket, ürünlerin bir bölümünü ihraç da ediyor.

Ünlü sanayici Hasan Basri Bozkurt hayatını kaybetti


KAMUDA MÜHENDİS OLARAK İŞE BAŞLADI

HİDROMEK A.Ş.’nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri Bozkurt, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 1971 yılında mezun oldu. Aynı okulda lisansüstü eğitimine devam ederek 1973 yılında Yüksek Makine Mühendisi oldu. Çalışma hayatına 1973 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü’nde Makine Mühendisi olarak başlayan Bozkurt, 4 yıl burada hizmet verdikten sonra 1978 yılında Karayolları teşkilatından ayrılarak Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptığı HİDROMEK’i kurdu.

Eğitime büyük önem veren Hasan Basri Bozkurt, özellikle okul-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi ve sanayinin ihtiyaç duyduğu “Kalifiye” eleman yetiştirilmesi amacıyla orta ve yüksek eğitim kurumlarıyla çeşitli iş birliklerini hayata geçirdi. Ankara Sanayi Odası ile yürütülen “Okul Sanayi Eğitim Programı (OSEP)”nın kurulmasında ve Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki “ASO Teknik Koleji”nin yapılmasında aktif rol üstlendi. Çankaya Üniversitesi ile iş makineleri alanında bilgi birikimi olan mühendislerin yetişmesini sağlamak, üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek amacıyla imzalanan protokol de yine kendi imzasını taşımaktadır. Hasan Basri Bozkurt, evlidir ve iki çocuk babasıydı.

 

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