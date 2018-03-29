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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
29.03.2018 - 14:17, Son Güncelleme:

Ünlü işadamı Kamhi davayı kaybetti... New York’taki evi eski ortağa geçti

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Ünlü işadamı Kamhi davayı kaybetti... New York’taki evi eski ortağa geçti

ALMAN beyaz eşya devi BSH, eski ortağı Jak Kamhi'ye karşı açtığı tazminat davasını kazandı. 5 yıl önce Tahkim Mahkemesi’ne taşınan davayı kazanan BSH, tahkim kararının uygulanması için New York Bölge Mahkemesi'nde de olumlu sonuç aldı. 3 hafta önce çıkan kararla birlikte Kamhi'nin 3 milyon dolarlık malikânesinin yeni sahibi oldu.

ÜNLÜ işadamı Jak Kamhi (93) ile BSH Hausgeräte GmbH arasında 2013 yılından bu yana uluslar arası mahkemelerde görülen davanın gerisinde, taraflar arasında anlaşmazlıkla biten ortaklık süreci yatıyor. Kamhi Ailesi, BSH Profilo Elektrikli Gereçler Sanayi A.Ş.'deki yüzde 25 hissesini 2003 yılında satarak BSH ile olan ortaklığa son vermişti. Ortaklık 15 yıl önce sona erse de taraflar arasındaki anlaşmazlık devam etti.

KAMHİ'NİN ALEYHİNE ÇIKTI
BSH tarafı Jak Kamhi'ye karşı 7 Ekim 2013'te İsviçre'deki Uluslararası Ticaret Odası Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nde dava açtı. Şirket anılan davada Kamhi'den tazminat talebinde bulundu. Yapılan yargılama sonrası karar 6 Şubat 2017 günü çıktı. Çıkan karar, Kamhi'nin 544,230 dolar ve 1.900.487 Euro'yu, faizi ile BSH'a ödemesi yönünde oldu.

NEW YORK'TAKİ EVİ ALMAK İÇİN
Tahkim kararının uygulanabilmesi için BSH avukatları bu kez yeni bir dava açtı. 28 Temmuz 2017 tarihli bu dava New York Güney Bölge Mahkemesi'nde açıldı. Anılan davada, Tahkim kararının ABD'de tanınması talep edildi. BSH adına mahkeme sunulan evraklarda Jak Kamhi'nin İstanbul'da yaşadığı, New York'taki evini ise kiraya verdiği kaydedildi. Başvuruda, Kamhi'nin Tahkim Heyeti'nin karara vardığı tazminatı ödemediği kaydedildi. BSH tarafı bu talebin kabul edilmesi halinde, Kamhi'ye ait New York'taki malikâneye sahip olmayı planladı.

TAHKİM KARARI HATALI
New York Güney Bölge Mahkemesi'nde görülen davada Jak Kamhi adına yapılan savunmada ise, Tahkim Mahkemesi'nin verdiği kararın hatalı olduğu savunuldu.

EVİN YENİ SAHİBİ BSH OLDU
Mahkeme yaptığı yargılama sonrası geçen 2 Mart günü kararını verdi. New York Güney Bölge Mahkemesi, yapılan yargılama sonrası Kahmi'ye ait New York'taki konuta, Tahkim Heyeti'nin kararı sonucu el koyulabileceğine karar verdi. Mahkeme kararında "Kamhi cephesinin Tahkim Heyeti'nin kararıyla aynı fikirde olmaması, kendisine davasını sunmak için adil bir imkân hakkı verilmediği anlamına gelmiyor" ifadesi kullanıldı. Mahkeme kararı ile Alman BSH, Kamhi’nin New York’un en önemli bölgelerinden Manhattan’da bulunan evinin yeni sahibi oldu.

 

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