İki ünlü işadamının davasında çarpıcı karar
Mahkeme, iş insanı Emin Hitay’ın; eski ortağı Alphan Manas’tan olan alacağını tahsil etmek için bini aşkın kişiye haciz ihtarnamesi göndermesini dürüstlük kuralına aykırı buldu. Manas’ın açtığı manevi tazminat talebi sonrası mahkeme Hitay’ın 20 bin TL tazminat ödemesine karar verdi. Kararın gerekçesinde ise, “Dürüstlük kuralına aykırı hareket edildi. Davacının itibarı zedelendi, manevi zarara uğradı” denildi. Kararın bir ilk olduğu belirtiliyor.
TEKNOLOJİ Holding AŞ'nin sahibi Mehmet Emin Hitay ile girişimci Alphan Manas, 18 yıllık ortaklıktan sonra 2006 yılında yollarını ayırdı. Ancak iki eski ortak arasında bir takım sorunlar çıktı. Taraflar birbirlerine karşı ceza davası açtı. Hitay, Manas’tan alacaklı olduğu gerekçesi ile icra takibi başlattı. 1.4 milyon liralık alacak için 2014 yılında yapılan icra takibi kesinleşti. Hitay, alacağın tahsili için bir dizi girişim başlattı ancak sonuç alamadı. Hitay’ın avukatları bu kez, Manas’tan alacağı olabilecek üçüncü kişilere haciz ihbarnamesi gönderme yoluna gitti. 2014 yılında 3, 2015 yılında ise bir tüzel kişiye haciz ihbarnamesi gönderildi.
BİNİ AŞKIN KİŞİ VE ŞİRKETE
2016 yılı ekim ayında ise 1000’i aşkın şirket ve kişiye haciz ihbarnameleri gitti. Anılan haciz ihbarnamelerinde özetle Manas’ın, Hitay’a borcu olduğu, Manas’a yapılacak ödemenin Hitay’a yapılması istendi. Haciz ihbarnameleri gönderilen şirketler Türkiye’nin en büyük şirketleri listesinde yer alırken, Manas ile görüşen medya mensuplarına dahi haciz ihbarnameleri gönderildi.
ÖÇ ALMA DUYGUSU İLE YAPILDI
Manas, söz konusu haciz ihbarnameleri sonrası, hem Emin Hitay’a hem şirketi Teknoloji Holding AŞ’ye karşı 50 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı. Av. Esin Kılıç’ın hazırladığı dava dilekçesinde, haciz ihbarnamelerinin 1000’i aşkın kişi ve şirkete gönderilmesinin öç alma duygusu ile yapıldığı öne sürüldü. Dilekçede, Manas’ın üçüncü kişilere karşı itibarının sarsıldığı savunuldu.
DAVA REDDEDİLSİN
Davalılar adına yapılan savunmada ise davanın reddine karar verilmesi istendi. Savunmada, anılan haciz ihbarnamelerinin gönderilmesinin nedeninin alacağın tahsiline yönelik olduğu kaydedildi. Savunma dilekçesinde, Manas’ın manevi tazminat talep etme hakkının olmadığı kaydedildi.
DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRI
İstanbul 2. Ticaret Mahkemesi, tarafların savunma ve delillerini aldıktan sonra gerekçeli kararını 17 Nisan’da açıkladı. Mahkeme kararında “Davacının (Alphan Manas) kişilik hakları zedelendi. Bu durum aynı zamanda haksız rekabet teşkil eder. Dürüstlük kuralı, haksız rekabetin tanınmasında belirleyici oluyor. Dürüstlük kuralına aykırılık teşkil eden her türlü eylem haksız rekabet eylemidir. Haksız rekabetin her zaman piyasa şartları içinde olmasını da gerektirmez. Davacı ticari çevresine borçlu olarak lanse edilmiş. Bu durum davacının ticari itibarını zedeler.”
20 BİN LİRALIK TAZMİNAT
Mahkeme, davalıların Manas’a 20 bin TL manevi tazminat ödemelerinin yanı sıra, haksız rekabete yol açan eylemlerinden de men edilmesine karar verdi.
KARAR BİR İLK
Kararın bir ilk olduğunu öne süren Avukat Esin Kılıç, haciz ihbarnamelerinin Hitay ile röportaj yapan kişilere de gönderildiğini belirterek “Müvekkilin sosyal medya hesaplarında takip ettiği şahıslara dahi aynı şekilde haciz ihbarnamesi gönderildi. Mahkeme, davamızı ve taleplerimizi kabul etti. Bu kararın, yasanın verdiği hakkın dürüstlük kuralına aykırı şekilde kullanılmasının önüne geçilmesi adına örnek teşkil edeceği kanısındayım” dedi.
MAHKEMENİN KARARI ÇELİŞKİLİ
Davalı taraf avukatı Yücel Gürbüz ise Hürriyet'e yaptığı açıklamada "Karar henüz kesinleşmiş değil. Karar çelişkili. Çelişkinin dayanağı ise, gönderilen haciz ihbarnamelerinin iptal edilmemesi... Karar itiraz edeceğiz" dedi.
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