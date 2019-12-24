Unkapanı’nda başladı şimdi 700 mağazada

MUHAFAZAKÂR giyim markası Zühre, hem yurtiçinde hem de yurtdışında işlerini büyütüyor. 14 yılı geride bırakan firma bugüne kadar ağırlıklı olarak toptan üretim ve franchise vererek büyürken, 2020’de hem mağazalaşma hem ihracat hem de e-ticaret alanlarında atağa kalkacak. Kuruluş hikayelerini, yatırımlarını ve yeni dönem hedeflerini dinlemek için bir araya geldiğimiz Zühre Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Yazıcıoğlu, Türkiye’de 500, yurtdışında 200 nitelikli mağazada Zühre markalı ürünlerin satıldığını dile getirdi.

Kendi mağazalaşma süreçlerine yeni başladıklarını belirten Yazıcıoğlu, 5 yılda 10 mağaza açacaklarını dile getirdi. Mağazalarının 5’inin İstanbul’da olacağını dile getiren Yazıcıoğlu, “Yönetimi bize ait bu mağazalar markamızın örnek mağazaları olacak ve franchise sisteminin büyümesini sağlayacak. Şuan 50 olan franchise sayımızı da 5 yılda 200’e çıkarmayı planlıyoruz” dedi. Fason üretimi seçtiklerini ve üretim kanalında yaklaşık 15 partnerleri olduğun ifade eden Yazıcıoğlu, “ Yılda 500 binin üzerinde ürün üretip satıyoruz. Bunu ilk etapta 1 milyona, 5 yılda ise 2 milyona taşıyacağız” şeklinde konuştu.

45 ÜLKEYE İHRACAT

30 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Yazıcıoğlu, yeni rotalar peşinde olduklarını dile getirdi. Ağırlıklı olarak Körfez ülkelerine ürün yolladıklarını belirten Yazıcıoğlu, yeni dönemde ABD, Rusya ve Avrupa ülkelerinde de yer alacaklarını, hatta yurtdışında merkez ofisler açacaklarını söyledi. Hedeflerinin 45 ülkeye ihracat olduğunu ifade eden Yazıcıoğlu, “Bugüne kadar etkili olduğumuz pazarlar Irak, Cezayir, Lübnan, Ürdün, Filistin, Libya oldu. Ama biz ürün çeşitliliğimizi de artırarak yeni pazarlara girmeye başladık. Rusya’dan ciddi siparişler alıyoruz. Amerika ve Avrupa’da da büyümenin sinyalleri geliyor. Markamızın hızlı büyümesinde pazar çeşitliliği önemli rol oynadı. İhracatta hiçbir zaman tek bir ülkeye odaklanmadık, odaklanmayacağız” şeklinde konuştu. “Amacımız global bir marka olmak” diyen Yazıcıoğlu, “Aslında yaptığımız işi sadece muhafazakâr giyim olarak tanımlamıyoruz. Bu alanda sınırlar da giderek kalkıyor. Dünya markası olmak için yenilikçi olmak ve gelişen trendleri takip etmek gerekiyor, biz de öyle yapıyoruz. Tasarım tarafına ve müşteri ilişkilerine önem veriyoruz” dedi.

E-TİCARETE BAŞLAYACAK

MARKA, 2020 yılında e-ticaret satış organizasyona başlamayı planlıyor. 2020 yılının ilk 6 ayından sonra, online satış organizasyonumuzu tamamla-yarak küresele online olarak da açılacakları belirten Erhan Yazıcıoğlu, “E-ihracat tekstil sektörünün can suyu oldu” dedi.

2 KOMŞU DÜKKÂN GÜÇLERİ BİRLEŞTİRDİ

ŞİRKETİN kuruluş hikayesini anlatan Erhan Yazıcıoğlu şunları söyledi: “1994 yılında Bayburt’tan İstanbul’a geldim. Tekstil işine Tahtakale’de işçilik yaparak başladım. Daha sonra aynı bölgede 1995’de kendi mağazamı açtım. 15 metrekarelik küçük bir dükkânda iş hayatına girdim. 1996’da imalata başladım ve bu iş hoşuma gitti. İşleri büyütmek istedim, o yıllarda markalaşma sevdası da başladı. Unkapanı’nda İMÇ Çarşısı’nda mağaza açtım. O mağaza Zühre markasını yarattı. Çünkü orada komşu mağazamın sahibi Hüsnü Ekin ile ortak imalata başladık. 18 ay imalat ortaklığı yaptık ve ‘Neden güçlerimizi birleştirmiyoruz’ dedik. Mağazaların arasına bir kapı açtık ve bugüne kadar gelen ortaklığın adımını orada attık. Her ikimiz kendi tabelalarımızı söktük ve ortak markamız Zühre tabelasını astık. 2005 yılında iki ayrı firmayken, tek marka olduk. Biz birbirimize güvenip işleri büyüttük, müşterilerimiz de markamıza güvendi ve sahip çıktı.” Yazıcıoğlu 2020’de İstanbul Basın Ekspres Yolu’nda yeni merkez binalarını açacaklarını da ekledi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ İŞLETMELERİN AYAĞINA GÖTÜRDÜ

VODAFONE, İstanbul’da bulunan teknoloji üssü İTÜ Vodafone Future Lab’de sunduğu dijital teknoloji çözümleri ‘Vodafone Business Dijitalleşme Tırı’ ile Türkiye’nin diğer şehirlerindeki işletmelerle buluşturdu.12 şehri gezen Vodafone Business Dijitalleşme Tırı, 30 Eylül’de Adana’dan başladığı Türkiye turunu İstanbul’da tamamladı. Aralarında Red Kontrol, Dijital Tarım İstasyonu, Metro Ethernet, Araç ve Motor Takip, Dijital Tarım İstasyonu gibi toplam 20 dijital çözümün sergilendiği Dijitalleşme Tırı 3 ayda 7 bin kilometrenin üzerinde yol yaparken 10 bini aşkın kişiye ulaştı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Vodafone Dijitalleşme Tırımız ile bu çözümlerimizi Adana, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Kayseri, Antalya, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve İstanbul’daki işletmelerimizle buluşturduk. Vodafone Dijitalleşme Tır’ına işletmelerimizden yoğun ilgi oldu” dedi.

REKABETTE AVANTAJ

Dijitalleşmenin KOBİ’lere ciddi rekabet avantajları sağladığına değinen Şahin, “KOBİ’ler Türkiye’de toplam işletmelerin yüzde 99.9’unu oluşturuyor. Türkiye ekonomisinin can damarını oluşturan KOBİ’lerin, hemen her işleyişin sil baştan yazıldığı geleceğe hazırlıklı olmak için acil adımlar atması gerekiyor. İki yıl önce TOBB işbirliğiyle başlattığımız Dijital Dönüşüm Hareketi ve ana sponsoru olduğumuz Türkiye Teknoloji Buluşmaları ile bu çalışmalarımızı daha kapsamlı hale getirdik. Dijital Dönüşüm Hareketi projesiyle, KOBİ’lerin ve şehirlerin dijital skorlarını hesaplayarak dijitalleşme seviyelerini ölçüyoruz. Bu çalışmalarımızla Türkiye’nin dijital skorunu 1 yılda 53’den 69 seviyesine getirdiğimizi söylemekten mutluluk duyuyoruz” diye konuştu. İşletmelerin verimlilik ve maliyetlerini uzaktan dahi kontrol altında tutabilmelerine olanak sağladıklarını belirten Şahin şöyle deavm etti: “Çalışan verimliliğinde yüzde 20’ye kadar artış, iş güvenliği maliyetlerinde yüzde 20’ye kadar azalma, operasyonel verimlilikte yüzde 10’a kadar artış ve enerji yönetimi alanındaki kestirimci bakımda yüzde 40’a kadar maliyet avantajı yaratabiliyoruz. Tarım alanındaki projelerimizde ise tarımsal IoT çözümlerinin verimli kullanılması halinde, üretimde ve kalitede en az yüzde 25 artış olabileceği gibi, girdi maliyetlerinde de yüzde 50’ye kadar tasarruf sağlanabiliyor. Vodafone’un IoT teknolojisiyle Dijital Tarım İstasyonu’nu sunuyoruz.”

BAKANLIK GİRİŞİMCİLERE 100 BİN LİRA HİBE VERECEK

TARIM ve Orman Bakanlığınca, kırsal kalkınmaya katkı vermek, köyden kente göçü önlemek ve eğitimli girişimcileri desteklemek için İzmir, Mardin, Amasya ve Düzce’deki girişimcilere 100 bin liraya kadar verilecek hibe desteği için başvurular bugün başlıyor. “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi” çerçevesinde verilecek destekle tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren meslek yüksekokulu veya üniversitelerden mezun gençlerin, kırsal alanda istihdamına katkı sağlanması amaçlanıyor. Projeden yararlanmak isteyenler ön başvuruları Tarım ve Orman Bakanlığının web sitesi (www.tarimorman.gov.tr) üzerinden yapabilecek, başvurular 40 gün sürecek. Kesin başvurular, girişimcinin ikamet ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu bakanlık il müdürlüklerine şahsen gerçekleştirilecek. Hibe ödemesinin yapılabilmesi için proje yatırımının tamamlanmış olması gerekecek.

ÇİN’DE TÜRK MÜCEVHER MAĞAZASI HİZMETE AÇILDI



MÜCEVHER markası Roberto Bravo, yurtdışı yatırımlarına Çin’de devam ediyor. Venedik ve Moskova’da mağazaları bulunan Roberto Bravo, Çin’deki ilk mağazasını Tianjin kentinde hizmete açtı. Yurtdışındaki mağaza sayısını 15’e ulaştıran Roberto Bravo’nun bir sonraki adımı Pekin olacak. Roberto Bravo’nun Tianjin’deki mağaza açılışına Türkiye Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Türkiye Cumhuriyeti Pekin Büyükelçiliği Ticaret Konseyi Başkanı Hakan Kızartıcı, Roberto Bravo Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, Roberto Bravo Marka Yüzü Victoria Bonya, Çin Değerli Taş ve Mücevher İhracatçıları Birliği Genel Sekreteri Fengmin Su ve You Yi AVM Müdürü Wu Di ile çok sayıda davetli katıldı. Abdülkadir Emin Önen, “Bu mağaza, Çin’deki tek Türk mücevher mağazasını temsil ediyor. Bu adımın diğer Türk markaları tarafından takip edilmesini umuyoruz” dedi.