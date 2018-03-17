Üniversite arsasının kaderi 21 Mart’ta belli olacak

6 firma söz konusu arazi için teklif verirken, ihale için son tarih de belli oldu. 21 Mart’ta yapılacak ikinci oturumda açık arttırma, pazarlık ve kapalı zarfla teklif verme işlemleri uygulanacak.

25 dönümlük arazide kimin proje geliştireceği bu oturumdan sonra belli olacak. Astaş Gayrimenkul, Caba İnşaat, Doruk GYG Şehircilik, Eltes İnşaat (Dap Yapı markası)-İstlife Yapı Ortaklığı, Taşyapı İnşaat, Özak GYO- İnt-er Yapı Ortaklığı ihaleye katılan firmalar oldu.

455 MİLYONA ALMIŞTI

TOKİ ile Marmara Üniversitesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Nisan 2016’da Halkalı, Nişantaşı ve Bahçelievler Yerleşkeleri TOKİ’ye devredilmişti. TOKİ de bunun karşılığında Maltepe’deki 2 milyon 455 bin metrekare büyüklüğündeki Kenan Evren Kışlası arazisini üniversiteye vermişti. 3 kampüsü alan TOKİ, Halkalı ve Nişantaşı arazilerini Haziran 2016’da Emlak Konut GYO’ya satmıştı. Emlak Konut GYO, Nişantaşı’ndaki toplam 24 bin 468 metrekare olan arsaları 455 milyon liraya satın aldığını açıklamıştı.