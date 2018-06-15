Umut veren fotoğraf

TÜRK Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) üyeleri Türkiye’nin enerji dışı dış ticaretinin yüzde 83’ünü, tarım ve kamu dışı kayıtlı istihdamın yaklaşık yüzde 55’ini sağlıyor. 7 milyon kişiye istihdam sağlayan TÜRKONFED üyeleri arasında 39 kadın örgütü de var. Kısa süre önce TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanlığı’na gelen Orhan Turan, göreve gelir gelmez kadın temsil oranının arttırılması için atağa geçti ve ilk kez TÜRKONFED yönetimine 9 kadın girdi. TÜRKONFED merkezinde Orhan Turan ve yönetime giren 9 kadından 5’i ile buluştuk. Diğer kadın üyeler iş planlarında yoğunluk olduğu için aramıza katılamadı. Orhan Turan ve 40 kişilik yönetim kuruluna giren 5 kadın üye iş yaşamında kadınların güçlendirilmesiyle ilgili görüşlerini açıkladılar.

KADIN ORANI YÜZDE 53

Yeni göreve geldiniz. TÜRKONFED bugüne kadar olmadığı kadar “Aramızda kadınlar da var ve yönetimdeler” vurgusunu yaptı. Nasıl bir talep oldu da siz bu değişime öncülük ettiniz?

Bugün dünyada muazzam bir değişim ve dönüşüm gerçekleşiyor. Kadınların tam eşitlikçi bir şekilde hayatın tüm alanlarına ekonomi, toplumsal ve kültürel hayat, siyaset, iş dünyası, sivil toplum örgütleri ve meslek odalarına aktif ve etkin katılımını kesinlikle sağlamalıyız. Bizim de aramızda hem şirket yöneticileri hem de kadın dernekleri vardı. Yönetimde de daha fazla olmalılar dedik. Seçim de gelmişti. Türkiye’nin her kurumuna örnek olmak istedik.

TÜRKONFED kadınların iş yaşamındaki varlığıyla ilgili raporlar hazırlıyor. Bu raporların üye şirketlere bir tavsiyesi oluyor mu?

Buraya herkes gönüllü geliyor. Biz bu çalışmalarla şirketlere öncülük ediyoruz. “Kadın Güçlenirse, Toplum Güçlenir” felsefesiyle tüm STK ve kurumlarla kapsayıcı bir anlayışla kadın konusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.

Nasıl yapacaksınız bunu?

Bu dönemde yeni bir vizyonumuz var. 5K adını verdiğimiz vizyonumuzu Genel Kurulumuzda açıkladık. Kurumsallaşma, Küreselleşme, Kapsayıcılık ve KOBİ gibi ana çalışma alanlarımız içinde “Kadın” vizyonu 5K’nın en önemli maddelerinden biri. 40 kişilik yönetim kurulumuzda kadın temsiliyetini yüzde 100 artırarak yüzde 23’e getirdik. Yönetim Kurulumuzda her biri kendi alanlarında başarılı ve güçlü rol model 9 kadın yönetici ve iş insanı ile bir farkındalık yaratmak istedik. Çalışma komisyonlarımızda da yüzde 30’un üzerinde kadın temsili oldu.

İŞTE KADIN ÜYELER

TÜRKONFED Yönetim Kurulu’nda yer alan kadın üyeler;

- Nur Ger (SUTEKS Kurucusu-Takım lideri)

- Serpil Veral (SÜTAŞ Genel Müdürü)

- Sanem Oktar (KAGİDER Başkanı)

- Buket Eminoğlu Pilavcı (KalDer Başkanı)

- Reyhan Aktar (DİKAD Başkanı)

- Nergiz Çiftci (KADOİL Genel Müdür Yardımcısı)

- İrem Oral Kayacık (Odak Group Yönetim Kurulu Üyesi)

- Yurdum Hasgül (GAYA Ekonomik Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Kurucu Ortağı)

- Esin Güral Argat (LAV Yönetim Kurulu Başkanı)

YÖNETİCİ KADINLAR

ORTAK AKIL ŞART

Sütaş Genel Müdürü Serpil Veral: Sütaş Grubu’nun lokomotifi Sütaş Türkiye’nin 7 yıl yöneticiliğini yaptım. Gururla söylüyorum, görevimi de son dönemde bir kadına bıraktım. Sütaş’ta yönetimde yüzde 25-30 civarında kadın var. Ben ortak akla inanıyorum. Ortak akıl dediğimiz şey zenginlik getiriyor, bu da takım çalışmasını destekliyor. Bu da iş sonuçlarına çok olumlu yansıyor. Verimli olmak ve katkı sağlayan kararların alınması için ortak akla ihtiyacımız var. Tartışma kültürünü de cinsiyetler ve unvanlar adına eşit kılmak gerekiyor. Burada en büyük denge kadın-erkek dengesi. İş dünyası olarak yetenek havuzunda kadınlara erkeklere eşit fırsat vermemiz gerekiyor. Kadınlara ve erkeklere eşit fırsat verdiğimizde potansiyelin ortaya çıktığını görürüz. Ne yapıp edip bizim kadınların potansiyelini ortaya çıkarmamız lazım.

KAPSAYICI OLMAK GEREKİYOR

Türkiye Kalite Derneği (KALDER) Başkanı Buket Eminoğlu: Uzun yılar sağlık sektöründe yöneticilik yaptım. Kadının yönetimdeki yerinin derinliğinin artması şart. Türkiye’de istihdamda artış var gibi görünüyor ama üst seviyeye doğru düşüş var. Çünkü kadınlar şeffaf bir duvarla karşı karşıya kalıyor. KALDER 27 yıllık tarihinde ilk kez kadın başkan seçti. Yapısal olarak eril bir dernekte ikinci dönem başkanlık yapıyorum. 11 kişilik yönetim kurulumuzda 4 kadınız. Bu üyelerimize de yansıdı. Biz güzel örnek olduk. Teknolojinin gümbür gümbür geldiği dönemde yeni yetenekler ortaya çıkıyor.

Eril iş yapma biçimleri de değişiyor. Dişil yetenekler de ön plana çıkıyor. Kapsayıcı olmak, sistemi iyileştiren yapılar geleceğin liderlik yapıları. Kadın ve erkeğin yan yana olduğu ortamlara ihtiyaç var. Kadınların farklı donanımlarla eğitilmesi gerekiyor.

150 YILLIK BİR MÜCADELE VAR

Suteks Kurucusu Nur Ger: Kadın konusuna daha genel bakarsak, 10 bin yıllık insanlık tarihinde son 150 yıllık bir mücadele var. 1’inci ve 2’nci Dünya Savaşları’ndan sonra erkek işgücü olmadığı için kadınlar çalışma hayatına girdi. Türkiye’nin o tarihlere kadar görülmemiş feminist bir lideri oldu, Mustafa Kemal Atatürk gibi liderler şimdilerde çıkıyor dünyada. Şimdi geldiğimiz noktada kadınlar toplumsal hayatın her alanında olsun derken, bunu erkekleri değiştirmeden nasıl yapacağız? Zihniyeti nasıl değiştireceğiz? Ben erkeklerin misyon olarak buna öncülük etmesi gerektiğini düşünüyorum.

CESUR OLMAK GEREKİYOR

Diyarbakır İş Kadınları Derneği (DİKAD) Başkanı Reyhan Aktar: Diyarbakır’dan geliyorum. 1984 doğumluyum. Tavacı Recep Usta’nın şubesini ve bir yemek şirketini işletiyorum. Aslen mali müşavirim. Aile işimiz inşaat. Üniversite hayatımda sivil toplum örgütleriyle çalıştım. 6 kardeşiz. Aile şirketine girdim. Ancak baktım ki orada ne yaparsam yapayım başarım gölgede kalıyor. Kendi kanatlarımla uçmak istediğimde ablamlardan destek gördüm ve kendi yolumu çizdim. Kadınların önüne iş yaşamında geleneksel yapı da set çekiyor. Diyarbakır’da kızlarını çalıştırmayan aileler, İstanbul’da çalıştırıyor. Toplumsal bir baskı var. Cesur olmak gerekiyor. Kadınlarda cesaret bulaşıcı.

ERKEKLERLE BİRLİKTE

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Sanem Oktar: TÜRKONFED ve KAGİDER, TÜSİAD bünyesinden doğmuş dernekler. TÜRKONFED’in en önemli vizyonu da Türkiye’nin üretim kalitesini artırmak, verimliliği sağlamak, gelişmek. Biz burada refah için bir aradayız. TÜRKONFED 235 derneği temsil ediyor. TÜRKONFED’in yeni 5K vizyonu için ben 4+1 diyeceğim. KOBİ’ler, kurumsallık, kapsayıcılık ve küresellik konularının içine giriyor kadın. KOBİ sahibi olan kadın sayısını artırmamız lazım ve KOBİ sahibi olan kadınları güçlendirmemiz gerekiyor. Kadın KOBİ’lerinin bir veri tabanını oluşturmalıyız. KOBİ’lerin birbiriyle iş yapmasını sağlamamız lazım. Ticaretin kadınlarını oluşturmamız gerekiyor. İş yaşamında kadınların yükselmesi için erkeklerle birlikte çalışmalıyız.