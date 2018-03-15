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Ulusoy Elektrik’ten 10 milyonluk yatırım

Şebnem TURHAN
15.03.2018 - 12:44 | Son Güncelleme:

Enerji sektöründe yatırımlar durmuyor. Ulusoy Elektrik geçen yıl ikiye katladığı yurtiçi satışlarının ardından yeni bir üretim tesisi kurmak için kolları sıvadı. Şirket 10 milyon liralık yatırımla yapacağı fabrikasını 2019’da tamamlayacak.

ULUSOY Elektrik, yatırım amaçlı gayrimenkullerinin içindeki arazisi üzerine yeni bir üretim tesisi kurmaya karar verdi. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Ulusoy Elektrik’ten 10 milyonluk yatırım
Platformu’na yapılan açıklamaya göre 10 milyon liralık fabrika yatırımı tamamen özkaynaklarla finanse edilecek ve 2019 yılı içinde tamamlanacak.
Ankara ASO 1. OSB, Anadolu OSB ve Jakarta Cikarang Sanayi bölgesinde bulunan tesisleriyle 83 bin metrekare açık alan içinde 56 bin metrekare kapalı üretim alanı bulunan Ulusoy Elektrik, değişik tiplerde yıllık 60 bin adetin üzerinde OG hücre, 3 bin 200 adet beton trafo merkezi ve 6 bin adet dağıtım trafosu üretiyor. 700’ün üzerinde çalışanı olan şirketin 100’ün üzerinde de mühendisi var. 2017 bilançosuna göre şirketin cirosu 436.5 milyon lira.

İKİYE KATLADI
Türkiye’deki elektrik dağıtım şirketi, üretim santralleri, sanayi, konut ve altyapı yatırımları artarak devam etmesine bağlı olarak 2017 yılındaki yurt içi satışlarını, 2016 yılına göre yüzde 101 artıran şirketin iş geliştirme faaliyetlerinin sonucu olarak; uluslararası pazarlarda 2017 yılında yurtdışı satışları, 2016 yılına göre yüzde 53 yükseldi. Şirketin borsa değeri 784 milyon lira iken 2017 net karı da 87 milyon lira.

 

Etiketler: KAP , gazetehaberi
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