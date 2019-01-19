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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Ekonomi
AA
19.01.2019 - 11:46, Son GÃ¼ncelleme:

 UluslararasÄ± rekabette ihracatçÄ±lar desteklerle güçleniyor 

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 UluslararasÄ± rekabette ihracatçÄ±lar desteklerle güçleniyor 

Ä°hracatÃ§Ä±lar kÃ¼resel arenada rekabetÃ§iliÄŸini Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n UR-GE, pazara giriÅŸ, tasarÄ±m ve marka destekleriyle geliÅŸtiriyor. Yurt dÄ±ÅŸÄ±na aÃ§Ä±lmak isteyen ancak rekabet gÃ¼cÃ¼nden emin olamayan ÅŸirketlere ihtiyaÃ§ analizi, eÄŸitim ve danÄ±ÅŸmanlÄ±k alanÄ±nda, alÄ±m heyeti ve pazarlama faaliyetlerinde, bireysel danÄ±ÅŸmanlÄ±k maliyetlerinde yÃ¼zde 75 destek veriliyor.

Ä°hracatÃ§Ä±lar uluslararasÄ± pazarlarda rekabetÃ§iliÄŸini Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n UluslararasÄ± RekabetÃ§iliÄŸin GeliÅŸtirilmesi Destekleri (UR-GE), pazara giriÅŸ, tasarÄ±m ve marka destekleriyle geliÅŸtirmeye devam ederken, UR-GE destekleri iÃ§in geÃ§en yÄ±l 192 aktif proje kapsamÄ±nda 90 iÅŸ birliÄŸi kuruluÅŸuna toplam 34 milyon liralÄ±k kaynak saÄŸlandÄ±.

Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±nca ÅŸirketlere uluslararasÄ± rekabet gÃ¼Ã§lerinin geliÅŸtirilmesine yÃ¶nelik, ihracata hazÄ±rlÄ±k, kapasite oluÅŸturmaya yÃ¶nelik UR-GE ve pazara giriÅŸ destekleri ile yÃ¼ksek katma deÄŸer geliÅŸtirilmesine yÃ¶nelik tasarÄ±m ve marka destekleri veriliyor.Â  Â  Â Â 

BaÅŸta KOBÄ°â€™lerin uluslararasÄ± rekabetÃ§iliÄŸini artÄ±rmak ve bu yolla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir ihracat artÄ±ÅŸÄ± saÄŸlamak Ã¼zere, firmalarÄ±n sektÃ¶r paydaÅŸlarÄ±yla kÃ¼melenme anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde bir iÅŸ birliÄŸi kuruluÅŸu vasÄ±tasÄ±yla 3 yÄ±l sÃ¼reyle yÃ¼rÃ¼tecekleri projelere UR-GE destekleri gÃ¼Ã§ veriyor. SÃ¼re sonunda iÅŸ birliÄŸi kuruluÅŸunun talebi Ã¼zerine proje sÃ¼resi 2 yÄ±l uzatÄ±labiliyor.Â  Â  Â Â 

Yurt dÄ±ÅŸÄ±na aÃ§Ä±lmak isteyen ancak rekabet gÃ¼cÃ¼nden emin olamayan ÅŸirketlere ihtiyaÃ§ analizi, eÄŸitim, danÄ±ÅŸmanlÄ±k ve tanÄ±tÄ±m faaliyetlerinde 400 bin dolara kadar, alÄ±m heyeti faaliyetlerinde 100 bin dolara kadar, yurt dÄ±ÅŸÄ± pazarlama faaliyetlerinde 150 bin dolara kadar, bireysel danÄ±ÅŸmanlÄ±k faaliyetlerinde 50 bin dolara kadar destek veriliyor. Proje yÃ¶netiminde gÃ¶rev almak Ã¼zere istihdam edilen 2 kiÅŸi iÃ§in de yÃ¼zde 75 istihdam desteÄŸi saÄŸlanÄ±yor. AyrÄ±ca projeleri yÃ¼rÃ¼ten ve iÅŸ birliÄŸi kuruluÅŸu olarak adlandÄ±rÄ±lan ticaret ve sanayi odalarÄ±, ihracatÃ§Ä± birlikleri gibi kuruluÅŸlarÄ±n projeleri daha etkin yÃ¼rÃ¼tmeleri amacÄ±yla istihdam edecekleri personele de destek veriliyor.Â  Â 

DÄ±ÅŸ pazarlara giriÅŸte sertifika maliyetleri de desteklenmeye devam ediyor. BakanlÄ±k, ihracatÃ§Ä±lar yeni pazarlara girerken ISO belgeleri, CE iÅŸareti, tarÄ±m analizleri, test analiz raporlarÄ±, saÄŸlÄ±k ve gÃ¼venlik sertifikalarÄ±, uluslararasÄ± diÄŸer kalite ve Ã§evre belgeleri iÃ§in de yÃ¼zde 50 oranÄ±nda firma baÅŸÄ±na yÄ±llÄ±k 250 bin dolara kadar destek saÄŸlÄ±yor.Â  Â  Â Â 

Yurt dÄ±ÅŸÄ±na yÃ¶nelik pazara giriÅŸ stratejileri ile eylem planlarÄ±nÄ±n oluÅŸturulabilmesi amacÄ±yla firmalarÄ±n satÄ±n aldÄ±klarÄ± sektÃ¶r, Ã¼lke, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yerleÅŸik ÅŸirket veya marka odaklÄ± rapor giderleri ile ÅŸirket satÄ±n alma ve birleÅŸmelerinde ortaya Ã§Ä±kan yÃ¼ksek hukuki ve mali danÄ±ÅŸmanlÄ±k giderlerinin yÃ¼zde 60â€™Ä± yÄ±llÄ±k 200 bin dolara kadar destekleniyor.Â  Â  Â Â 

YÃœKSEK KATMA DEÄžER Ä°Ã‡Ä°N TASARIMA DESTEK YAÄžIYORÂ  Â  Â Â

Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±nca tasarÄ±mcÄ± ÅŸirketleri ve tasarÄ±m ofislerinin tanÄ±tÄ±m faaliyetlerinde 300 bin dolara kadar, yurt dÄ±ÅŸÄ± birim kurulum ve dekorasyonunda 100 bin dolara kadar, yurt dÄ±ÅŸÄ± birim kiralarÄ±nda 200 bin dolara kadar, patent, faydalÄ± model, endÃ¼striyel tasarÄ±mda 50 bin dolara kadar, tasarÄ±mcÄ± veya modelist istihdamÄ±nda 200 bin dolara kadar, danÄ±ÅŸmanlÄ±k maliyetlerinde 200 bin dolara kadar yÃ¼zde 50 destek saÄŸlanÄ±yor.Â  Â  Â Â 

TÃ¼rkiyeâ€™de tasarÄ±m kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n oluÅŸturulmasÄ±na yÃ¶nelik organizasyonlar ile bu faaliyetlerin tanÄ±tÄ±m, reklam ve pazarlama aÅŸamalarÄ±na faaliyet baÅŸÄ±na 300 bin dolar destek veriliyor. AyrÄ±ca tasarÄ±m yarÄ±ÅŸmalarÄ±nda dereceye giren yÄ±llÄ±k 60 tasarÄ±mcÄ±nÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ± eÄŸitim ve yaÅŸam giderleri destekleniyor.Â  Â  Â Â 

Bunlarla birlikte ÅŸirketlerin tasarÄ±m ve Ã¼rÃ¼n geliÅŸtirme projelerine destek veriliyor. Bir proje iÃ§in saÄŸlanan destek miktarÄ± 1,4 milyon dolara kadar Ã§Ä±kabiliyor.Â  Â  Â Â 

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