Uludağ İçeçek'ten çalışana yüzde 10 zam
SON dönemde ekonomideki gelişmeleri yakından takip eden markalar çalışanlarına teker teker zam yapıyor.
Siemens Türkiye, Şişecam, Freşa, Saran Holding ve Ecoplast’tan sonra dün de Uludağ İçecek çalışanlarına yüzde 10 zam yaptığını açıkladı.
Dünyada ve Türkiye’de yaşanan ekonomik gelişmelere dikkat çeken Uludağ İçecek İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su Mete Öz, “Ekonomik dalgalanmalar ve enflasyon artışı sektör fark etmeksizin tüm şirketleri etkilemiştir. Piyasadaki gelişmeler hepimizin alım gücünün azalmasına sebep olmuştur. Bu doğrultuda Uludağ İçecek yönetimi, şirketimizin her zaman en değerli kaynağı olan çalışanlarımıza destek olmak amacıyla, 2019 Ocak ayını beklemeden 2018 Ekim ayından geçerli olacak şekilde çalışanlarımızın aylık ücretlerine yüzde 10 oranında artış yapılmasına karar verilmiştir. 2019 Ocak ayında ise yapılan bu ücret artış oranı 2018 sonunda açıklanacak olan enflasyon oranına tamamlanacaktır.”
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