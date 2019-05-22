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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
22.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ulaşım sektörüne destek paketi

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Ulaşım sektörüne destek paketi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la buluşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, taksimetre ücretlerinin düşüklüğünden ve uzun süredir zam yapamadıklarından yakındı.

Taksicilere şoförlerin eğitimi, nezaketi ve araçların temizliği konusunda tavsiyeler yapan Erdoğan, cuma günü düzenlenecek esnaf buluşmasında ekonomik sıkıntı yaşayan esnafa dönük bazı müjdeler açıklayacağını söyledi. İstanbul’da taksici esnafıyla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şoförlerin sorunları dinleyerek, tek tek not aldı. Erdoğan görüşmede taksicilere şoförlerin eğitimi, nezaketi, araçların temizliği konusunda tavsiyelerde bulundu. Erdoğan, 24 Mayıs Cuma günü İstanbul’da düzenlenecek esnaf buluşmasında ulaşım sektöründeki taksici, minibüsçü, servisçilerin içinde olduğu ulaşım sektöründeki esnafa dönük bazı müjdelerin yer aldığı paket açıklayacağını söyledi. Taksici esnafının taleplerinin makul olduğunu belirten Erdoğan’a taksici esnafı, başta artan maliyetler olmak üzere korsan taşımacılık, ÖTV’deki sıkıntılar, yakıt fiyatlarının yüksekliği ve taksimetre ücretlerinin düşüklüğü olmak üzere sorunlarını anlattı.

KORSANA DENETİM ARTSIN

Şoförlere ticari akaryakıt desteği verilmesini de isteyen taksici esnafı, ayrıca 30 Haziran’da sona erecek olan ticari araçlarda ÖTV’siz araç alma süresinin uzatılması yönünde Erdoğan’dan destek talep etti. Taksiciler Erdoğan’dan özellikle İstanbul’da yaşanan korsan taksicilere karşı denetimlerin artırılmasını istedi. Taksimetre ücretlerinin düşük olduğunu ve uzun süredir zam yapmadıklarını belirterek, bu konuda Erdoğan’dan destek istedi. Taksi şoförlerinin denetimine dikkat çeken Erdoğan, İstanbul’a gelen misafirlerin memnuniyeti için şoförlerin eğitimli olmasını, araçların da temiz ve konforlu olması uyarısını yaptı.

 

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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