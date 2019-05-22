Ulaşım sektörüne destek paketi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la buluşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, taksimetre ücretlerinin düşüklüğünden ve uzun süredir zam yapamadıklarından yakındı.
Taksicilere şoförlerin eğitimi, nezaketi ve araçların temizliği konusunda tavsiyeler yapan Erdoğan, cuma günü düzenlenecek esnaf buluşmasında ekonomik sıkıntı yaşayan esnafa dönük bazı müjdeler açıklayacağını söyledi. İstanbul’da taksici esnafıyla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şoförlerin sorunları dinleyerek, tek tek not aldı. Erdoğan görüşmede taksicilere şoförlerin eğitimi, nezaketi, araçların temizliği konusunda tavsiyelerde bulundu. Erdoğan, 24 Mayıs Cuma günü İstanbul’da düzenlenecek esnaf buluşmasında ulaşım sektöründeki taksici, minibüsçü, servisçilerin içinde olduğu ulaşım sektöründeki esnafa dönük bazı müjdelerin yer aldığı paket açıklayacağını söyledi. Taksici esnafının taleplerinin makul olduğunu belirten Erdoğan’a taksici esnafı, başta artan maliyetler olmak üzere korsan taşımacılık, ÖTV’deki sıkıntılar, yakıt fiyatlarının yüksekliği ve taksimetre ücretlerinin düşüklüğü olmak üzere sorunlarını anlattı.
KORSANA DENETİM ARTSIN
Şoförlere ticari akaryakıt desteği verilmesini de isteyen taksici esnafı, ayrıca 30 Haziran’da sona erecek olan ticari araçlarda ÖTV’siz araç alma süresinin uzatılması yönünde Erdoğan’dan destek talep etti. Taksiciler Erdoğan’dan özellikle İstanbul’da yaşanan korsan taksicilere karşı denetimlerin artırılmasını istedi. Taksimetre ücretlerinin düşük olduğunu ve uzun süredir zam yapmadıklarını belirterek, bu konuda Erdoğan’dan destek istedi. Taksi şoförlerinin denetimine dikkat çeken Erdoğan, İstanbul’a gelen misafirlerin memnuniyeti için şoförlerin eğitimli olmasını, araçların da temiz ve konforlu olması uyarısını yaptı.
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