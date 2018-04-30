ABD devini 26.5 milyar dolara satın aldı
ALMANYA merkezli T-Mobile telekomünikasyon sektöründe oyunu değiştirecek bir birleşmeye imza attı. ABD'nin en büyük üçüncü cep telefonu operatörü T-Mobile olan dördüncü operatör Sprint birleşme kararı aldı. T-Mobile'in, Sprint için ödeyeceği para ise 26.5 milyar dolar.
Birleşmenin ardından oluşacak şirket, ABD'nin en büyük birinci cep telefonu operatörü Verizon ile ikinci operatörü AT&T ile daha güçlü şekilde rekabet edecek. Başka bir deyişle ABD telekomünikasyon pazarındaki rekabet daha kıran kırana olacak. Birleşmenin ardından T-Mobile ismiyle ABD telekomünikasyon sektöründe faaliyet göstermeye devam edecek yeni firmanın değeri de yaklaşık 146 milyar dolar olacak.
5G'YE ODAKLANACAKLAR
Yapılan açıklamada, Sprint'in geçen yılın sonu itibariyle 54.6 milyon kullanıcısının olduğu, T-Mobile'ın ise 72.6 müşterisinin olduğu bilgisine yer verildi. Birleşmenin ardından T-Mobile'ın 5G teknolojisine odaklanacağının vurgulandığı açıklamada, şu anki T-Mobile Üst Yöneticisi (CEO) John Legere'nin yeni şirketin CEO'su olmaya devam edeceği kaydedildi.
REGÜLASYONA TAKILABİLİR
Birleşmenin ardından oluşacak şirketin yüzde 42'sine Deutsche Telekom'un, yüzde 27'sine SoftBank'ın sahip olacak. Yüzde 31'i ise halka açık olacağı bildirildi. Uzmanlar, birleşmenin ardından oluşacak şirketin ABD'nin en büyük birinci cep telefonu operatörü Verizon ile ikinci operatörü AT&T ile daha güçlü şekilde rekabet edebileceğini ifade etti. Ancak, uzmanlar, ABD'li regülatörlerin birleşmeyi onaylamayabileceğine dikkati çekerek, ABD Adalet Bakanlığının geçen yıl AT&T'nin 84.5 milyar dolara Time-Warner'ı satın alma teklifini engellediğine işaret etti.
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