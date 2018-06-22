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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
22.06.2018 - 01:35, Son Güncelleme:

Üçüncü havalimanına ilk iniş Erdoğan'dan

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Üçüncü havalimanına ilk iniş Erdoğan'dan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul Avrupa Yakası’nda inşa edilen üçüncü havalimanına ilk inişi yaptı. Erdoğan iniş sırasında kokpit telsizinden “Şu anda muhteşem bir havalimanını inşa etmenin gururu içerisindeyiz” dedi.

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  • 3. Havalimanına ilk inişi Erdoğan yaptı
  • 3. Havalimanına ilk inişi Erdoğan yaptı
  • 3. Havalimanına ilk inişi Erdoğan yaptı
  • 3. Havalimanına ilk inişi Erdoğan yaptı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taşıyan TC Ank uçağı, dün saat 20.30’da üçüncü havalimanına iniş yaptı. Gaziantep’ten kalkan TC Ank, yapımı süren havalimanına ‘İst’ koduyla indi. TC Ank’ın hemen ardından Erdoğan’ın heyetini taşıyan TC İst uçağı da yeni piste iniş yapan ikinci uçak oldu. İniş sırasında kokpitte bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, pilot telsizinden kısa bir konuşma yaptı. Erdoğan, “Şu anda muhteşem bir havalimanını inşa etmenin gururu içerisindeyiz. Mimarından mühendisine emeği geçenleri kutluyorum. Pistiyle, ışıklandırmasıyla, terminal binasıyla, muhteşem bir esere sahip olduk. Ben milletimiz için, ülkemiz için, tüm insanlık için havalimanımızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Üçüncü havalimanına ilk iniş Erdoğandan



KALABALIK HEYET
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılamak için Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve yönetim kurulu üyeleri, THY pilotları ve uçuş görevlileri havalimanında hazır bulundu. Havalimanı inşaatında çalışan görevliler ile inşaatı gerçekleştiren İGA Konsorsiyumunda yer alan şirketlerin yönetim kurulu üyeleri, Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Mapa İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nazif Günal, Limak İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Kolin İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Naci Koloğlu, Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Cemal Kalyoncu da karşılamada yer aldı.

Üçüncü havalimanına ilk iniş Erdoğandan
MARKAMIZ OLACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanının resmi açılışının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gerçekleştirileceğini hatırlatarak, şunları söyledi: “Bugün bir ortak TV yayını sebebiyle ve aynı zamanda havalimanımızın son durumunu kontrol için geldik. Gaziantep’ten buraya iniş yaptık. Bu inişle, muhteşem pistimizi, terminal binamızı görme fırsatı bulduk. Çoğu gitti, azı kaldı. Tüm kardeşlerimi kutluyorum.

29 Ekim’de bittiğinde, bu havalimanımız, yılda 90 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak. Dünyanın sayılı, ilk üç havalimanından biri olacak. Hedef 2023’te 150 milyon yolcu kapasitesine ulaşmak. Bununla bir numara olacak. İnşallah havalimanımız bizim prestijimiz olmanın ötesinde, markamız olacak.”

FİRMALARA TEŞEKKÜR
İnşaatı gerçekleştiren firmalara ayrıca teşekkür eden Erdoğan, “Beş firmamız büyük bir imtihan verdiler. Kolay bir süreç olmadı. Ne tür zorluklardan geçildiğini gayet iyi biliyorum. Fakat dayanışma, birlik, beraberlikle bugünlere vardık. 29 Ekim’de de uçaklarımızın buradan kalkıp, buraya indiklerini inşallah göreceğiz” dedi.

KOMÜNİSTLER TARAF DEĞİL
Erdoğan, havalimanında çekilen TV programında şunları söyledi:

“Özellikle Komünist rejim mensupları, heveslileri hiçbir zaman bu tür yatırımlara taraftar olmazlar. Sona doğru onlar bile buna alıştılar. Örneğin Sovyetlerin altyapı yatırımları muhteşemdir, oralarda 4 gidiş 4 geliş yollar, havalimanları var ama bizimkiler onları bile yakalayamadılar.

İstihdam edilecek insan sayısı 100 bin. Niye bu insanların ekmeğine karşı çıkıyorsunuz. Atatürk Havalimanı’nı da millet bahçesi haline getireceğiz. Çevreci, devrimci bir ruha sahibiz. Biz aynı zamanda çevreciyiz, yeşili şehrin içine işliyoruz.”

TAK'LA KARŞILANDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bulunduğu TC ANK uçağı, pistte taksi yaparken hazır bekleyen iki itfaiye aracı tarafından ıslatıldı. Havacılıkta bir gelenek olan ve TAK adı verilen bu uygulamayla, ilk uçuş görsel olarak kutlandı.

HAVADA KUŞ UÇURTULMADI
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın, yeni havalimanına yapacağı ilk iniş için NOTAM yayınlanarak bölge üzerinde 18.00 ile 23.59 arasında helikopter gibi görerek uçuş yapan (VFR) görevli olmayan devlet hava araçları trafikleri ve tüm sivil VFR trafiklerin bölgeye yaklaşması, girişi ve kalkışı yasaklandı.

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