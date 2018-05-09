UBS'den petrol açıklaması
UBS Wealth Management birimine göre, daha yüksek petrol fiyatları, hisseleri olumsuz etkilemeyecek.
UBS Wealth Management birimine göre, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesi, petrol fiyatlarını yukarı çekecek, ancak bu, hisselerin olumsuz etkileneceği anlamına gelmiyor.
UBS biriminin küresel CIO'su Mark Haefele'ye göre, hisse senetleri, "ılımlı bir şekilde daha yüksek petrol fiyatları"ndansa, Fed'in sıkılaşma döngüsünde hızlanma karşısında hassas.
Haefele, enerji firmalarının alacağı desteğin, diğer şirketlerdeki daha yüksek girdi maliyetlerini ve daha yüksek yakıt faturalarının tüketici harcamaları üzerindeki olumsuz etkilerini telafi edeceği görüşünde.
8 Mayıs tarihli notunda, Haefele, "Hisseler, güçlü küresel ekonomik iyimserlik ve kar büyümesinin desteğiyle orta vadede yükselmeye devam edebilir" ifadesini kullandı.
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